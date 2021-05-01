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суббота, 01 мая 2021 09:06

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

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Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство
Тело Эвелин, которое осталось таким прекрасным после падения, родственники кремировали, выполнив тем самым последнюю волю покойной. Фото: pixabay

24-летняя Эвелин Макхейл 1 мая 1947 года выпрыгнула со смотровой площадки Эмпайр Стейт Билдинг, и, пролетев 86 этажей, ударилась о крышу припаркованного лимузина ООН.

Женщина лежала, элегантно скрестив ноги, без признаков забоев, руки в белых перчатках держали жемчужное ожерелье. Картинность позы погибшей дали повод журналу "Life" назвать смерть Макхейл "самим красивым самоубийством". На обложке 12 мая опубликовали фотографию случайного свидетеля событий.

Фото мертвой девушки на крыше машины разошлось в прессе миллионными тиражами газет и журналов. Что-то в нем привлекало людей, как будто есть в смерти какая-то магия, неуловимая, непонятна.

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Тело Эвелин, которое осталось таким прекрасным после падения, родственники кремировали, выполнив тем самым последнюю волю покойной. При перевозке останков в морг сохранить их целостность не удалось. Через невероятно сильный удар ее внутренности стали жидкими.

Почему женщина решилась в тот день на самоубийство до сих пор точно неизвестно. Она росла обычным ребенком, но после школы появилось навязчивое желание служить в армии. После службы публично сожгла военную форму. Тогда переехала в Нью-Йорк. Жила с братом и сестрой, работала бухгалтером в компании.

Познакомилась со студентом Барри Роудсом, их отношения были теплыми. В июне 1947 года собирались пожениться. Последний день перед самоубийством они провели вместе. 1 мая Эвелин села на поезд до Нью-Йорка. Поехала не домой, а в отель. Там написала предсмертную записку, после чего совершил самоубийство.

Барри Роудс был расстроен поступком любимой. Он уверял, что ничего удивительного в его поведении не заметил. Она радовалась жизни и казалась счастливой.

15-летняя Виктория из Запорожья покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос по буллинг, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.

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Дата
01
мая

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

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