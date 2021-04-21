"У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь" - школьница в предсмертной записке обвинила учителей в травле

В Запорожье на ул. Опитимистичний покончила с собой девушка-подросток. Школьницу нашли в петле, рядом была записка.

Трагедия произошла еще 4 апреля. Однако только теперь стало известно содержание записки, которая оказалась в распоряжении "Пресс-центра". В ней школьница рассказала о травле со стороны учителей и сверстников.

Отмечается, что девушка училась в гимназии №47. А две учительницы систематически оскорбляли учеников класса.

"Для меня уже все кончено, но надеюсь, что А.Б. накажут за постоянные оскорбления нашего класса, Л.В., через которую у меня 2 раза была истерика. Да и в принципе хочу, чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу. Мне все равно, меня уже больше нет. У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - написала девушка.

Автор: press-center.news

В Запорожье школьница, совершившая суицид, оставила предсмертную записку. В ней рассказала о буллинге со стороны учителей

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По словам школьницы, единственной, кто в классе к ней относился хорошо, была одноклассница М*. В предсмертной записке девушка поблагодарила ее за это и сказала, что станет для нее ангелом, который будет ее охранять с того света.

Также девушка отметила, что уже несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, но ей это не удавалось. На этот раз она надеялась, что никто ей не помешает и не спасет.

Также школьница рассказала, что постоянно страдала от буллинга со стороны одноклассников, терпела обиды и унижения.

"Одно хочу рассказать о школе. Все эти опросы относительно буллинга х*** полная. Я единственная отметила, что меня булили, но весь класс перевел это в шутку и на это забили, хотя они и не знали, что это я написала. Но которая уже разница?" - такими были последние слова девушки.

В пресс-службе областной полиции пока этот факт не прокомментировали.

В селе Фанчиково на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница. Местные жители говорят о сложных отношениях в семье девятиклассницы. Выяснилось, что самоубийца дружила с местной 16-летней жительницей, которая в ноябре прошлого года умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима. Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.