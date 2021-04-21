"У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь" - школьница в предсмертной записке обвинила учителей в травле

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 432
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 792
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 198
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 369
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2277
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12951
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 954
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 630
Фото
Все фото
5
3
4
4
4
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
Стрельба в Киеве: нападающего на коммунальщиков задержали
Стрельба в Киеве: нападающего на коммунальщиков задержали
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Вооруженный грабитель вынес из обменника 1,6 млн грн
Вооруженный грабитель вынес из обменника 1,6 млн грн
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Видео
Все видео
Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих
Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих
"Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана" - очевидец о взрыве в офисе аграриев
"Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана" - очевидец о взрыве в офисе аграриев
В столице жестко отомстили "герою парковки"
В столице жестко отомстили "герою парковки"
Погибшего из покореженного кроссовера доставали спасатели - видео
Погибшего из покореженного кроссовера доставали спасатели - видео
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 369
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 684
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12951
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 405
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 954
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 54
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
среда, 21 апреля 2021 17:04

"У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь" - школьница в предсмертной записке обвинила учителей в травле

  Комментировать

В Запорожье на ул. Опитимистичний покончила с собой девушка-подросток. Школьницу нашли в петле, рядом была записка.

Трагедия произошла еще 4 апреля. Однако только теперь стало известно содержание записки, которая оказалась в распоряжении "Пресс-центра". В ней школьница рассказала о травле со стороны учителей и сверстников.

Отмечается, что девушка училась в гимназии №47. А две учительницы систематически оскорбляли учеников класса.

"Для меня уже все кончено, но надеюсь, что А.Б. накажут за постоянные оскорбления нашего класса, Л.В., через которую у меня 2 раза была истерика. Да и в принципе хочу, чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу. Мне все равно, меня уже больше нет. У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - написала девушка.

Автор: press-center.news
 
  В Запорожье школьница, совершившая суицид, оставила предсмертную записку. В ней рассказала о буллинге со стороны учителей
В Запорожье школьница, совершившая суицид, оставила предсмертную записку. В ней рассказала о буллинге со стороны учителей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учительница нашла в петле 10-летнего сына

По словам школьницы, единственной, кто в классе к ней относился хорошо, была одноклассница М*. В предсмертной записке девушка поблагодарила ее за это и сказала, что станет для нее ангелом, который будет ее охранять с того света.

Также девушка отметила, что уже несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, но ей это не удавалось. На этот раз она надеялась, что никто ей не помешает и не спасет.

Также школьница рассказала, что постоянно страдала от буллинга со стороны одноклассников, терпела обиды и унижения.

"Одно хочу рассказать о школе. Все эти опросы относительно буллинга х*** полная. Я единственная отметила, что меня булили, но весь класс перевел это в шутку и на это забили, хотя они и не знали, что это я написала. Но которая уже разница?" - такими были последние слова девушки.

В пресс-службе областной полиции пока этот факт не прокомментировали.

В селе Фанчиково на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница. Местные жители говорят о сложных отношениях в семье девятиклассницы. Выяснилось, что самоубийца дружила с местной 16-летней жительницей, которая в ноябре прошлого года умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима. Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь" - школьница в предсмертной записке обвинила учителей в травле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского

Украинские студенты подожгли представительство Москвы в Лондоне

На воду спустили лайнер, который принимал участие в мировых войнах

К Земле максимально приблизилась комета Галлея

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска

Бывшему диктатору дали 30 лет тюрьмы

Самое читаемое
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 8352
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 7938
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 6588
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 5733
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 5391
Происшествия
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
5
 Просмотров: 36
Трехлетние близнецы горели в доме: что известно о семье, в которой произошла трагедия
Трехлетние близнецы горели в доме: что известно о семье, в которой произошла трагедия Просмотров: 54
19-летний мужчина хотел повеситься после того, как напал на мать
19-летний мужчина хотел повеситься после того, как напал на мать Просмотров: 54
Протест под ОП: активисту Ратушном отменили меру пресечения
Протест под ОП: активисту Ратушном отменили меру пресечения Просмотров: 72
Дети пожаловались руководству школы на мать, которая их бьет и пьет
Дети пожаловались руководству школы на мать, которая их бьет и пьет Просмотров: 126
Больше всего комментируют
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
3
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
1
Нафтогаз судится с правительством
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
1
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Голосов: 283
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть