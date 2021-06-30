В июле жара усилится

Июль будет жаркий. В большинстве областей дневная температура будет достигать выше 30 ° C. На Харьковщине, Луганщине, Херсонщине и Одесчине в середине месяца ожидается более + 40 ° C.

- Первая половина месяца будет с дождями, грозами и шквалами, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - Больше всего осадков ожидаем в северных и западных регионах. На юге - в основном сухо. Ночью температура будет держаться на уровне 16-18 градусов тепла. Незначительное дневное похолодание возможно в конце месяца.

2 июля пройдут сильные ливни с ураганами, говорит народный синоптик 81-летний Леонид Горбань:

- Такая же картина ожидается 5-11 числа. Дождливо будет 16, 17 и 25, 26 июля. До 10 июля днем ​​будет 27 ... 29 градусов выше нуля. Затем на несколько дней похолодает на 4 градуса. С 17 числа жара вернется. Воздух прогреется до 28-33 градусов тепла.

Магнитные бури средней мощности будут 4, 12 и 13 июля, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца "Фиан". У людей будут болеть головы, появится усталость. В эти дни врачи рекомендуют больше отдыхать, не употреблять алкоголь.

Нестабильная погода может привести к проблемам с урожаем.

- Июньские дожди и ветер повалили часть кукурузы, ячменя и пшеницы, - рассказывает агроном из Черкасской области Александр Кысиль, 54 года. - Июльские ливни могут их добить. Растения, которые лежат у земли, - сгниют. От удобрений и средств защиты нет пользы, потому что вода их вымывает. Если после дождей ударит жара, то оставшиеся посевы сгорят.