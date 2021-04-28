В храмах запретят целовать кресты и иконы

В Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Церкви будут работать, некоторые увеличат количество служб. Министерство здравоохранения рекомендует одному человеку из семьи освящать куличи.

В храмах будут открыты входные двери. По решению Совета церквей и Минздрава - запрещено целовать иконы и кресты. Верующие должны быть в масках.

- Людей из групп риска призываем не идти в храмы, - говорит глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, 42 года. - Священники будут освящать куличи на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах.

Минздрав прогнозирует рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после майских праздников. Может начаться четвертая волна пандемии.

- Период праздников особенный. Люди забывают, что вирус никуда не делся, - говорит инфекционист из Ивано-Франковска Сергей Федоркив, 27 лет. - У нас очень мало вакцинированных. Поэтому четвертая, пятая и шестая волна заболеваемости - вопрос времени.

1 мая в 23:00 телеканал "Общественное" начнет трансляцию пасхальной службы из Свято-Михайловского Златоверхого собора ПЦУ. В 7:00 2 мая "UA: Перший" и "UA: Крим" будут показывать литургию с Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Украина выходит из третьей волны эпидемии коронавируса. Уменьшается смертность и количество новых случаев. На 28 апреля инфекцию подтвердили у 9590 человек в сутки. Умер - 441.

- Количество инфицированных за неделю упало до 77 тысяч. Это на 15 тысяч меньше, чем на позапрошлой, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - В больницы положили на 3400 человек меньше.

Утром 28 апреля в красной зоне находились Киев и 10 областей Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В желтой - Закарпатье, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская область и Буковина. Остальные регионы в оранжевой.

Столица с 1 мая ослабляет карантин - запустят транспорт для всех, заработают торгово-развлекательные центры, кафе, спортзалы. С 5 мая возобновится обучение в школах и университетах.

- Вслед за этим ослабят карантин в Киевской, Запорожской, Львовской и Полтавской областях, - говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко, 42 года.

Эпидемия пошла на спад, потому что у украинцев начал формироваться коллективный иммунитет, говорит инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский, 35 лет:

- Больница почувствовала облегчение. Новых пациентов значительно меньше. Неделю тому назад роскошью были койки с кислородом. Сейчас - треть свободны. Коллективный иммунитет начал действовать. Потому что вакцинация сейчас еще не может дать результата, а карантинные ограничения у нас не работают.

На прошлой неделе в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины "Астразенека", изготовленной в Южной Корее. К концу мая должны поступить еще 1,4 млн доз препарата.

Также в Минздраве ожидают до миллиона доз американской вакцины "Пфайзер". К 17-18 мая придет 473 тыс. от международной инициативы "Ковакс". 500 тыс. - в течение месяца, согласно контракту на 10 млн доз препарата до конца года.

Вакцинировать прежде всего будут население из групп риска и старше 65 лет. "Астразенека" введут людям, которые получили первый укол индийским "Ковишелдом". Препараты одинаковые по составу, говорят в Министерстве здравоохранения.

- Отличаются только изготовлением на разных заводах, - говорит бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год. - Поставка вакцин начала налаживаться. Идем по апрельскому плану Минздрава. Но препаратов все равно мало. Если мобильные бригады начнут хорошо работать, то используют имеющиеся дозы за пару дней.

С 28 апреля заработали 2127 пунктов вакцинации при больницах. Записаться можно через приложение "Дія", семейного врача или регистратуру. В свободной продаже вакцины в этом году не появятся, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.