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пятница, 24 мая 2019 00:50

В церкви уничтожили росписи прошлого века

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В Церкви Успения Пресвятой Богородицы Украинской грекокатолической церкви в поселке Славское Львовской области уничтожили исторический памятник ХХ в. - росписи украинских художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка.

- Росписи были еще при Союзе. Затем купол разбомбили и их отрисовали другие художники. Трескались, сыпались прихожанам на голову, - говорит настоятель храма отец Андрей Петришин. - Общине говорили, что закроют храм на 10-15 лет, чтобы сделать ремонт. Приезжали из Львовского облсовета и всяких институтов. А где молиться - наши проблемы. Люди взбунтовались и сбили те росписи. Когда то делали - меня не было в приходе. На иконостасе еще остались рисунки Модеста Сосенко. Закрываем его, пока не соберем средства на реставрацию. Еще собирать деньги на суды. Сообщили, что с общиной будут судиться. Буду воевать до конца.

- Храм построен в 1901 году по проекту львовского архитектора Василия Нагорного. Идейным вдохновителем возведения выступал митрополит Андрей Шептицкий, - рассказывает доцент кафедры дизайна и основ архитектуры Львовской политехники 43-летняя Татьяна Казанцева. - Стены расписывали Модест Сосенко и Юлиан Буцманюк. Под куполом храма Сосенко изобразил митрополита. Его вместе со всей росписью уничтожили. Два дня перед тем была в храме, осматривала росписи, проводила фотофиксацию. Там не было трещин и пустот. Их дважды реставрировали в советское время. Львовские специалисты могли бы без проблем удалить два-три слоя предварительной реставрации и восстановить работу художников. Для этого нет необходимости закрывать храм, делать перестановки или отменять богослужения.

Кроме росписей, сбили и столетнюю плитку, изготовленную во Львове на фабрике архитектора Ивана Левинского. Все вместе со строительными отходами вывезли на свалку.

В областной администрации и Обществе охраны культурного наследия призвали отца Петришина не уничтожать росписи.

- Вручили священнику предписание с запретом проведения любых работ в храме. Он отказался его взять. Передали его голове Славского, - рассказывает руководитель общества 54-летний Андрей Салюк.

16 мая Львовская облгосадминистрация подала в суд с требованием изъять памятник архитектуры из собственности общины Славского.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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