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среда, 17 октября 2018 06:10

В Азовском море произошло землетрясение

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В Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 15 октября. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

Согласно оперативным данным дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жители толчков не ощутили, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясения измеряют по 12-балльной шкале Рихтера. Дрожь земли магнитудой 4,0-4,9 принадлежит к легким - при таком землетрясении наблюдается движение вещей внутри зданий. В мире ежегодно фиксируют примерно 6200 таких случаев.

Автор: Юлія ПАСІЧНИК
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Дата
17
октября

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