В Азовском море произошло землетрясение

В Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 15 октября. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

Согласно оперативным данным дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жители толчков не ощутили, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясения измеряют по 12-балльной шкале Рихтера. Дрожь земли магнитудой 4,0-4,9 принадлежит к легким - при таком землетрясении наблюдается движение вещей внутри зданий. В мире ежегодно фиксируют примерно 6200 таких случаев.