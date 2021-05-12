Украинцев назвали иностранцами

Киевлянка Людмила Белицкая унаследовала дом в Белогорском районе Крыма. Район не граничит с морем, однако оккупанты тоже назвали его пограничным. Украинцам запретили владеть там наделами.

- Дали мне год, чтобы продал землю россиянам, - говорит Белицкая. - Но как раз началась пандемия коронавируса, не могу заехать на полуостров. Соседи передали письмо из оккупационной администрации. Говорят, землю заберет Россия или выставят на аукцион.

Женщина пытается продать дом соседям. Те получили паспорт граждан России, предлагают за дом $ 7 тыс. - 195 тыс. грн. Если Людмила продаст, то треть отдаст как "налог" - оккупанты обложили данью всех украинцев, которые продают наделы.

Жителей Крыма без российского паспорта оккупанты называют иностранцами. Их лишают большинства прав.