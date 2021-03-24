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четверг, 25 марта 2021 00:50

Украинцам запретили иметь землю в Крыму

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20 марта в аннексированном Крыму начал действовать указ президента РФ Владимира Путина, который запрещает иностранцам и лицам без российского гражданства владеть землей в большинстве районов полуострова. Их оккупанты приравняли к пограничным участкам РФ.

Запрет распространяется на Евпаторию, Керчь, Ялту, Судак и 12 муниципалитетов Севастополя. Не касается земель в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

- Нас об этом не информировали, - говорит полтавчанин Виталий Моргун, 47 лет. В поселке Мирное возле Евпатории имеет трехэтажный дом. - В российском реестре нашей земли нет. Она принадлежит Украине. Поэтому россияне не хотят ее брать. Я воевал в АТО. В Крым, если бы и хотел, не поеду. Родители тоже не посещали дом. У нас там вещи, которые не можем вывезти.

Если иностранцы не передадут права на собственность землей, оккупанты через собственные суды будут принимать решения о принудительной продаже участков. Вырученные деньги должны передавать бывшим владельцам или в государственную или муниципальную собственность с определенным возмещением экс-хозяевам.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
25
марта

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