Украинцам запретили иметь землю в Крыму

20 марта в аннексированном Крыму начал действовать указ президента РФ Владимира Путина, который запрещает иностранцам и лицам без российского гражданства владеть землей в большинстве районов полуострова. Их оккупанты приравняли к пограничным участкам РФ.

Запрет распространяется на Евпаторию, Керчь, Ялту, Судак и 12 муниципалитетов Севастополя. Не касается земель в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

- Нас об этом не информировали, - говорит полтавчанин Виталий Моргун, 47 лет. В поселке Мирное возле Евпатории имеет трехэтажный дом. - В российском реестре нашей земли нет. Она принадлежит Украине. Поэтому россияне не хотят ее брать. Я воевал в АТО. В Крым, если бы и хотел, не поеду. Родители тоже не посещали дом. У нас там вещи, которые не можем вывезти.

Если иностранцы не передадут права на собственность землей, оккупанты через собственные суды будут принимать решения о принудительной продаже участков. Вырученные деньги должны передавать бывшим владельцам или в государственную или муниципальную собственность с определенным возмещением экс-хозяевам.