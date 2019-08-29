Украина закрыла полеты над Черным морем

30-31 августа украинские военные будут проводить ракетные стрельбы на юге Одесской области. В эти дни самолетам запретили курсировать над Черным морем.

На полигоне испытывают ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха" 107-й реактивной артиллерийской бригады. В это время военные ограничили доступ к мысам Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от поселка Лебедевка Татарбунарского района Одесской области.

На время украинских ракетных стрельб российские военные также перекрыли прилегающий к району запусков морской участок в Черном море. Якобы будут проводить собственные ракетные стрельбы.

Подобным способом Россия уже препятствовала во время международных учений "Си бриз-2019". Перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций.