Убийцу майдановцев выпустили из изолятора

16 июля Святошинский райсуд Киева выпустил под домашний арест бывшего "беркутовца" Сергея Тамтуру. Его обвиняют в убийстве 48 майдановцев.

Суд отметил, что нет подтверждения, что Тамтура стрелял из табельного оружия по митингующим. Пуль из его автомата не нашли в телах погибших. Решение невозможно обжаловать, если подозреваемый не нарушит условий пребывания под домашним арестом. Прокуроры считают, Тамтура мог стрелять не на поражение или пули вышли навылет.

- Рассмотрение дела может замедлиться, - говорит адвокат 39-летняя Евгения Закревская. - Тамтуре до сих пор не надели электронный браслет, хотя суд обязал национальную полицию это сделать. Месяц назад из изолятора вышел другой подозреваемый по преступлениям Майдана, у него тоже нет браслета.

Бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали в феврале 2014 года. Обвинили в расстреле майдановцев. В марте-апреле арестовали экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника, в июле - Олега Янишевского.

- Пять лет суда было достаточно доказательств вины Тамтуры, а сейчас вдруг не хватило, - говорит 33-летняя Вера Гой, сестра Героя Небесной сотни Богдана Сольчаника. - В 2014-м так же выпустили под домашний арест командира Дмитрия Садовника, и он сразу убежал. Но я не думаю, что Тамтура будет убегать. Для этого нет необходимости. Для убийц майдановцев в Украине начались замечательные времена. Думаю, Янишевский, Аброськин, Зинченко и Маринченко выйдут так же.