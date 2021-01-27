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четверг, 28 января 2021 07:25

Тяжелых больных будут забирать вертолетами

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В феврале в Украине должны запустить пилотный проект по гражданской медицинской эвакуации тяжелобольных. Медики будут забирать их вертолетами. До этого ими пользовались только врачи Вооруженных сил.

- Это очень важно для развития системы трансплантации, - говорит министр здравоохранения 45-летний Максим Степанов. - Сможем вовремя доставить нужные органы и людей. Прежде всего - для пересадки сердца.

Услугу запустят в Киеве и Львове.

- Дежурить будут воздушные экипажи и медицинские бригады, - говорит Степанов. - Будут вылетать к людям с острыми задержками кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями мозговой работы, ожогами первой и второй степени, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей.

Экипажи будут посылать в случаях травм позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей, переломов двух или более трубчатых костей. Также - массовых поражений, стихийных бедствий или если пациенты получили травмы в результате падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий и т.п.

Министерство аграрной политики возобновит работу с 1 февраля. Его ликвидировали в сентябре 2019-го. Функции передали Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

- Украина имеет мощный агросектор. Поэтому необходимо вернуть профильное министерство, - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 45 лет. - Нам нужна эффективная государственная политика, которая будет защищать интересы украинских производителей.

- Восстановление министерства может иметь несколько мотивов. Или здесь действительно все прозрачно и правительству необходимо оно для эффективных решений по агросектору. Или хотят втиснуть в Кабинет министров своего человека. Чтобы иметь в правительстве как коллегиальном органе дополнительный голос, - говорит политолог Дмитрий Купир.

Министром стал экс-председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, 32 года. Поддерживает открытие рынка земли с июля этого года. По закону, до 2024-го один покупатель сможет купить не более 100 га, затем - до 10 тыс. га. Первоочередное право на участки будут иметь нынешние арендаторы.

- Мы в течение 20 лет имели рабские законы, которые лишали аграриев права распоряжаться своими землями, - рассказывает Лещенко в интервью польскому изданию "Ржешпосполита". - Отмена моратория на продажу - часть реформы. Возглавляя Госгеокадастр, я передал право распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения отдельным территориальным громадам, которые были созданы после прошлогодних местных выборов. Уволил более шесть тысяч чиновников, работавших в системе геодезии и картографии.

С 1 февраля начинает действовать фиксированный тариф на газ для населения - 6,99 грн за кубометр. Цена будет такой до конца отопительного сезона. Изменения не касаются потребителей, которые заключили годовые контракты с газоснабжающими компаниями.

Решение о фиксированном тарифе приняли после того, как более 50 поставщиков в начале января существенно подняли цены на газ, некоторые до 10,8 грн за куб. Кабмин назвал их завышенными.

Если фирмы не смогут предоставить газ по такому тарифу, то обязанность поставлять его потребителям получит государственная компания "Нафтогаз". В феврале они будут продавать топливо по меньшей цене чем предельная - по 6,86 грн.

- Государство не может устанавливать тарифы, не имеет на это право. У нее есть другие варианты помощи населению - субсидии, кредитование, - говорит эксперт по энергетике 40-летний Юрий Корольчук. - С новой ценой другие компании не смогут продавать топливо или будут работать в убыток. Зато все перейдет в руки Нафтогаза.

Чтобы решить проблему, надо отделить Нафтогаз и Укргазвидобування. Тогда топливо будут продавать на бирже, где средняя цена в отопительный сезон - почти 6 тысяч гривен.

1 февраля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародует список автомобилей, за которые нужно заплатить ежегодный транспортный налог - 25 тыс. грн.

Плату должны внести владельцы авто, которым не более пяти лет и стоят более 2,2 млн грн.

Сумма налога возрастет, если не заплатить его в течение 60 дней после обнародования списка. В первые 90 дней - на 10%, после этого - на 20%.

В случае неуплаты автомобиль могут арестовать. Налоговики имеют право продать машину, с вырученной суммы вычесть налог, а остальные вернуть бывшему владельцу.

Транспортный налог действует с января 2015 года.

27 февраля состоится первый этап добровольного тестирования учителей начальных классов. Министерство образования и науки будет проверять уровень знаний и умений.

Принять участие в сертификации смогут 2 тыс. человек. Предварительно они должны зарегистрироваться.

Тест будет содержать 100 задач, на выполнение участникам дадут 180 мин. Каждое правильно выполненное задание оценят в один балл. Для сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60.

Успешное прохождение могут причислить как внеочередную аттестацию. Педагоги получат 20% к заработной плате.

Автор: Анна ОРЕЛ
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