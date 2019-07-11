Террористы угрожают стрелять по мосту

Боевики будут атаковать, если украинские строители возьмутся восстанавливать мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Террористы воспримут это как агрессию и нарушения условий разведения.

26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели позиции от линии соприкосновения перед мостом. Расстояние между сторонами теперь 2 км. Полуразрушенный мост через реку - единственная возможность попасть из оккупированной Луганщины на подконтрольные украинскому правительству территории.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского Совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую после разведения войск. Зашли вглубь и дошли до моста.

- Мы готовы, у нас есть деньги в бюджете и предложения наших западных партнеров. Чтобы построить мост, надо, чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это технически сделать за 8-10 дней, - говорит Зеленский. - Мы будем ждать неделю, максимум восемь дней, если не увидим демонтажа с той стороны, начнем строить мост.

В террористической ЛНР хотят, чтобы мост был шириной более 5 м. Украинская сторона настаивает - не более 3,6 м, чтобы не могла проехать бронетехника.

Только мост возведут, людей с украинской стороны будут подвозить к линии разграничения на электрокарах или автобусах.