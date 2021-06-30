Тех, кто старше 55 лет, отправят на медосмотры

Запуск программы "Здоровая Украина" анонсировал президент Владимир Зеленский. Направлена ​​на снижение преждевременной смертности граждан.

Предусматривает обязательное медицинское обследование для людей старше 55 - каждые два года. Внедрят новую методику преподавания физкультуры в школах. Массово будут строить парки и спортплощадки.

Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 72 года. Это из-за экологии, способа и уровня жизни, плохих привычек и состояния медицины, говорит терапевт из Харькова Александр Рыльцов, 44 года:

- Итальянцы курят не меньше, но живут дольше. Если у них проблемы со здоровьем, сразу получают медицинскую помощь. Могут себе позволить за нее заплатить. У нас лечение страшное и печальное. Поэтому сначала нужно наладить работу с людьми, которые нуждаются в помощи. Например, сделать лечение для них бесплатным. Также у многих нет деклараций с семейными врачами. Их оформить трудно, потому что не хватает свободных мест.

Реализации программы будет мешать и нежелание украинцев проходить медицинские осмотры.

- Сейчас обследуем чернобыльцев. Они не хотят приходить, а мы заставляем. Потому что от нас требуют отчетов и выполнения планов. Советчина, - добавляет Рыльцов. - Лучше объявить, а люди пусть сами решают.