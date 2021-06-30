Тех, кто старше 55 лет, отправят на медосмотры

 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 90
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 891
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 243
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1206
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 477
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1386
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
6
4
3
3
4
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2160
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1026
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 00:25

Тех, кто старше 55 лет, отправят на медосмотры

  Комментировать

Запуск программы "Здоровая Украина" анонсировал президент Владимир Зеленский. Направлена ​​на снижение преждевременной смертности граждан.

Предусматривает обязательное медицинское обследование для людей старше 55 - каждые два года. Внедрят новую методику преподавания физкультуры в школах. Массово будут строить парки и спортплощадки.

Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 72 года. Это из-за экологии, способа и уровня жизни, плохих привычек и состояния медицины, говорит терапевт из Харькова Александр Рыльцов, 44 года:

- Итальянцы курят не меньше, но живут дольше. Если у них проблемы со здоровьем, сразу получают медицинскую помощь. Могут себе позволить за нее заплатить. У нас лечение страшное и печальное. Поэтому сначала нужно наладить работу с людьми, которые нуждаются в помощи. Например, сделать лечение для них бесплатным. Также у многих нет деклараций с семейными врачами. Их оформить трудно, потому что не хватает свободных мест.

Реализации программы будет мешать и нежелание украинцев проходить медицинские осмотры.

- Сейчас обследуем чернобыльцев. Они не хотят приходить, а мы заставляем. Потому что от нас требуют отчетов и выполнения планов. Советчина, - добавляет Рыльцов. - Лучше объявить, а люди пусть сами решают.

Автор: Лилия МИЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тех, кто старше 55 лет, отправят на медосмотры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 10701
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 7704
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5940
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 5787
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 4869
Украина
Бегун умер не добежав 200 метров до финиша
Бегун умер не добежав 200 метров до финиша
"Здесь давно нет никаких правил" - как охотятся на оккупированном Донбассе
"Здесь давно нет никаких правил" - как охотятся на оккупированном Донбассе
 Просмотров: 909
"Началось наводнение, хотя реки у нас нет"
"Началось наводнение, хотя реки у нас нет" Просмотров: 594
Людей из групп риска надо подлечить до новой волны коронавируса
Людей из групп риска надо подлечить до новой волны коронавируса Просмотров: 126
Через 20 лет свекла, картофель и капуста будут в дефиците
Через 20 лет свекла, картофель и капуста будут в дефиците Просмотров: 27
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 92
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть