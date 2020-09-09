Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия

С 31 августа по 7 сентября на Донбассе погибли пятеро украинских военных. С 27 июля продолжается перемирие. За 42 дня боевики нарушили его девять раз.

2 сентября загорелась трава и лес на условной линии разграничения Счастье — Лобачево — Лопаскино — Трехизбенка на Луганщине. Огонь вспыхнул сразу в шести местах в нескольких сотнях метров от позиции сил ООС.

- Характер возникновения эпицентров горения и их распространение свидетельствует об умышленном поджоге, - говорят в штабе ООС.

Военные и спасатели бросились тушить пожар, но огонь дошел до позиций. Загорелись блиндажи, пришлось спасать имущество. В одном блиндаже сгорел главный сержант 25-й десантно-парашютной бригады 20-летний Артем Бондаренко. Его командир и еще один побратим обожгли 45% кожи.

Артем Бондаренко родом из Днипра. На российско-украинской войне с 2014 года. Воевал в Песках, Донецком аэропорту, в Авдеевской промзоне.

Обуздать огонь не могли несколько дней. 6 сентября пламя охватило окрестности села Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

Спасаясь от огня, военные вышли в серую зону и там подорвались на мине. 38-летний Виталий Грицишин погиб.

В тот же день на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Новгородского вблизи Торецка Донецкой области подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, которая ехала к месту пожара. Двое военных получили ранения. На следующий день один скончался в больнице Днипра.

6 сентября снайпер боевиков убил 50-летнего Тараса Кубиевича из 14-й механизированной бригады им. Князя Романа. Он нес стражу на позициях вблизи Прицепиловки Новоайдарского района Луганской области.

Снайпер произвел один выстрел. Побратимы Кубиевича открыли ответный огонь.

Тарас Кубиевич родом из села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области. Был предпринимателем. На войну ушел в сентябре 2015-го по мобилизации. Был ранен, но вернулся на службу по контракту. Дома остались мать, жена и дочь.

7 сентября в больнице от ожогов скончался 20-летний Руслан Волков, матрос, огнеметчик 35-й отдельной бригады морской пехоты. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Новгородского.

- Российские наемники специально открыли огонь прицельно, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет. - Чтобы Владимир Зеленский не использовал перемирие в пользу партии "Слуга народа" на местных выборах.

Россияне достигли и более глобальной цели. РФ сейчас в напряженных отношениях с Западом из-за отравления Навального, вмешательства в белорусские протесты. Запад не успевает реагировать одновременно на все, распыляется, нет движения ни по одному направлению. Это выгодно России. Путин ждет начала избирательной кампании в США. Тогда Белый дом не пристально следит за событиями за пределами Штатов, и Кремль может устраивать диверсии. Хаос - та атмосфера, в которой Путин чувствует себя уверенно.