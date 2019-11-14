Табачная фабрика возобновила работу

Заработала табачная фабрика в райцентре Прилуки на Черниговщине. До этого три недели производство стояло.

Решение о возобновлении работы приняла международная корпорация "Бритиш Американ Тобакко", которой принадлежит фабрика.

Предприятие не работало из-за поправки в законе №1049. В соответствии с ней, производители сигарет должны их продавать оптовикам по цене, не превышающей 80% стоимости сигарет в розничной торговле. Это делает производство табака нерентабельным, заявили в компании. Потому что с заработанного на продажах придется отдавать 65% на оплату акцизных марок и налогов. Остальных не хватит на производство и зарплаты.

- С этим законом существует неопределенность. Верховная Рада издала постановление, заблокировала его подписание. Поэтому Прилукская фабрика снова работает, - рассказывает Роман Богун, руководитель пресс-центра "Бритиш Американ Тобакко Украина".

Убытки от простоя производства на фабрике еще не подсчитали.

- Мы встретились с президентом Владимиром Зеленским и министрами. Услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб индустрии и экономике страны в целом, - говорит генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Велфорд.

На прилукской фабрике работают почти 500 человек.