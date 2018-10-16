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среда, 17 октября 2018 05:35

"Сырами и колбасой Россия на полуострове никогда не изобиловала. Но стало еще меньше"

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В аннексированном Крыму открыли движение для грузовиков по Керченскому мосту 1 октября. Оккупационные власти обещали, что после этого будут завозить на полуостров больше товаров из России. Это должно снизить цены. Они вдвое выше, чем в Украине и РФ.

Открытие движения не удешевило продукты. Крымчане жалуются на пустые полки.

- Ассортимент продовольствия обмелел. Сырами и колбасой Россия на полуострове никогда не изобиловала. Но и без того скудных поставок стало гораздо меньше, - говорит 48-летняя Вера Левкович из Симферополя. - Пропагандисты хвастаются, что пошли сотни фур в Крым через мост. За ночь сотни грузовых машин? Это ж надо завалить рынки продукцией? Я почему-то сразу подумала о военных грузовиках. Цены, конечно, не снизятся. Зато предприниматели после "обильного" туристического сезона снизили зарплаты работникам.

Движение грузовиков по Керченскому мосту удешевляет доставку на 10-15%.

- Но 70 процентов грузов - это ввоз, - говорит экс-министр транспорта оккупированного Крыма 40-летний Анатолий Цуркин. - Из-за обилия пустых фур на выезд - доставка невыгодна. Фура зарабатывает, пока едет. Никто не будет терять три-четыре драгоценных дня на погрузку в Крыму. Проще быстро вернуться порожняком в Краснодар, загрузиться там и поехать, например, в Москву.

Продукты в аннексированный полуостров доставляют через посредников.

- Цены искусственно завышены, и в Крым напрямую продукты не завезут, а только через Краснодар, - говорит крымчанин Николай Тропинин. - Все знают, что там - сельскохозяйственная и мясная биржи. В Крым никого не пустят с дешевым товаром. В Чувашии картошку с поля берут по 5 рублей (2 грн. - ГПУ), а довезти до Крыма - еще 2 рубля сверху. Но даже по 15 рублей (6,15 грн. - ГПУ) - такой цены нет в Крыму.

- Я сравнила покупки, на которые когда-то тратила 100 гривен - это сейчас тысяча рублей (419 грн. - ГПУ), - говорит 30-летняя Екатерина Горелкина из Симферополя. - Раньше тысяча гривен - это сейчас 10000 рублей - 4131 гривна. Подсчитали с мужем - в месяц нужно 100 тысяч рублей (41,9 тыс. грн. - ГПУ), чтобы позволить себе всего по минимуму.

С 7 октября подорожал хлеб и хлебобулочные продукты на 10-15%. Цена выросла из-за засухи - на полуострове потеряли 48% урожая зерновых.

- Зерно - это сырье для выращивания птицы. То есть курятина пошла вверх уже на 5 процентов, - говорит 37-летний Андрей Александров, крымский эксперт рынка продовольственных товаров. - Далее поползли вверх колбаса, макаронные изделия. А также различные булочки, цены на которые не регулируют. По различным группам подорожание составляет от 5 до 10 процентов - всюду, где используют зерно или муку.

Уволят 323 работников переправы

1 октября остановила работу Керченская переправа. Ранее паромами доставляли людей и товары из Крыма в Россию. Уволят 323 работников переправы из 684.

- Работу прекратили из-за отсутствия загрузки. Все паромы стоят, - говорит 42-летний Алексей Волков, генеральный директор компании "Крымские морские порты". - Нет пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов - ничего нет. Владельцы планируют продавать паромы.

Суда работают только на линии порта, через которую транспортируют бензовозы.

Автор: Юлія ПАСІЧНИК
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Дата
17
октября

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