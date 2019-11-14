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пятница, 15 ноября 2019 00:55

Суд запретил восстанавливать Киевский патриархат

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11 ноября Апелляционный суд Киева разрешил продолжить ликвидацию Киевского патриархата. Отменил решение столичного Окружного административного суда о запрете всех действий, которые будут касаться имущества Православной церкви.

Во время судебного заседания верующие Киевского патриархата подрались с работниками суда. Со священниками большим крестом разбили стеклянные двери. Пытались прорваться в зал. Правоохранители применили слезоточивый газ. Пять человек задержали.

- Ликвидация Киевского патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее председатель - митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн из Православной церкви Украины, - говорят в Министерстве культуры. - Суд признал, что владыка Филарет уже не является действующим руководителем Патриархии.

15 декабря прошлого года в Киеве прошел объединительный Собор украинских православных церквей. Была создана единая Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания.

6 января ПЦУ получила от Вселенского патриархата томос - документ, подтверждающий независимость новосозданной церкви. Условием его передачи была ликвидация Киевского патриархата, который действовал с 1992-го.

Весной этого года патриарх Филарет заявил, что при создании ПЦУ ему обещали негласное руководство церковью, но соглашение нарушили. Киевский патриархат не ликвидирован и продолжает существовать, сказал. 25 июня создал собственный синод из епископов, которых отлучила от священнослужения ПЦУ. Они провели собственный Собор и отменили признание Православной церкви Украины.

- Решением суда конфликт между Епифанием и Филаретом не исчерпан, - говорит религиовед Тарас Антошевский, 45 лет. - Законопослушность не является чертой советских людей, а Филарет яркий представитель того поколения. Он годами строил Украинскую независимую церковь. Однако все обернулось не так, как он хотел. Выход из ситуации - отказ от собственных амбиций. Но он этого не сделает. Зато ситуацией активно спекулирует Москва, которой невыгодна независимость нашей церкви.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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