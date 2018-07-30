Стоимость проезда не повысится на популярных маршрутах

В Киеве дорожает проезд в маршрутках частных перевозчиков - в среднем на 2-3 грн. Это началось после роста стоимости билета в коммунальном общественном транспорте и метро.

- Если коммунальный транспорт будет возить за 8 гривен, а у нас останется проезд по 5 - за три дня нам сломают все автобусы. Потому что пассажиры будут набиваться в салон, - говорит директор предприятия "Политехавто-Б" Николай Бацан.

На популярных маршрутах в города Вишневое Киево-Святошинского района и Борисполь Киевской области могут оставить цены без изменений. За эти направления у перевозчиков идет жесткая конкуренция, говорят эксперты по транспорту.

Пока не будет дорожать проезд в маршрутках предприятия "Кийтранс-2005". Там сейчас подсчитывают, сохранится ли спрос на их рейсы в случае роста тарифов.

Проезд в коммунальном транспорте подорожал до 8 грн с 14 июля.