Сенцова могут обменять на Вышинского

28 августа Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи главного редактора информационного агентства "Новости Украина" 52-летнего Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене и работе на российские спецслужбы. Его могут обменять на украинского политзаключенного в России Олега Сенцова, 43 года.

Вышинский пробыл за решеткой год и три месяца. Суд арестовал его в мае 2018-го после обысков Службы безопасности Украины в офисе "РИА Новости Украина". 28 августа пропагандист написал заявление, в котором согласился участвовать в обмене.

О большом обмене пленными между Украиной и Россией стало известно в начале августа. Президент Владимир Зеленский заявил, что длятся переговоры и освобождение политзаключенных возможно в последние дни августа. Эту информацию подтвердили в Администрации президента России.

По состоянию на утро 29 августа есть информация, что могут обменять 24 пленных моряков и восьмерых политзаключенных — Владимира Балуха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича. Все они находятся в московском следственном изоляторе "Лефортово".

В Москву 28 августа этапировали пленника Олега Сенцова, сообщают российски СМИ. Он должен прибыть в следственный изолятор "Бутырка".

— Олег мне не позвонил, хотя 28 августа был как раз месяц, как звонил, — говорит Людмила Сенцова, мать Олега. — А он ровно через месяц звонит.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил и не опроверг информацию об этапировании.

Украинца незаконно посадили в тюрьму якобы за организацию терактов в Крыму в 2014-ом. Дали 22,5 года тюрьмы и доставили в колонию строгого режима "Белый Медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.