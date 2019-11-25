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вторник, 26 ноября 2019 07:45

"Шахты постоянно закрываются или затапливаются"

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— Одной из причин, почему Россия не развивает захваченный регион, не запускает там предприятия, может быть план распространения агрессии на большую территорию, — говорит Андриан Фитьо, 51 год, из общественной организации "Аналитический центр "Эксперт-группа".

Какие экономические факторы использует пропаганда на оккупированном Донбассе?

— Жизнь бурлит там только за счет энергоносителей из России. Свет и воду получают из Украины бесплатно. Поэтому для жителей сравнительно низкая стоимость коммунальных услуг. Это единственный стимул, который используют оккупационные власти для населения.

Если за последние годы на подконтрольной территории вблизи линии разграничения отстроили дороги, то там этим не занимаются. Социальный набор продуктов, как хлеб, молоко — за счет энергоносителей у них дешевле. Остальные товары качественнее и доступнее у нас.

Для развития малых населенных пунктов во всем мире и в Украине ввели децентрализацию. В то же время главы неподконтрольных населенных пунктов назначаются боевиками. Поэтому об инициативе или развитии речь не идет.

В каком состоянии шахты?

— Работает только часть. Они постоянно закрываются или затапливаются. Например, в Макеевке из 11 только три действующих. Часто случаются завалы. Никакой социальной защиты работники не имеют.

Украина заботится, чтобы шахты Донбасса работали. На "Алмазной" в Доброполье на Донетчине горняк получает до 30 тысяч гривен, хоть и имеет долги по зарплате.

Залежи угля лежат близко к поверхности. После начала войны увеличилось количество нелегальных копанок. Целые пласты грунта загрязняются выбросами из шахт намного быстрее. В Александровский и Добропольский районы уже привозят питьевую воду, потому что в водоемах загрязнена. Эта территория будет расширяться, и проживание там дорожает. Через 15 лет проблема станет ощутимой.

России выгодно истощить эти территории?

— Все возможно. Боевики обещали запустить одно из старейших предприятий Луганщины — Алчевский металлургический комбинат. Не получилось, и он остался банкротом — значит, не хватает заказов. Россия имеет свои предприятия. Им эффективнее — вывезти мощности с Донбасса. С частью так и сделали, как с Луганским патронным заводом.

В то же время недалеко от зоны боевых действий работают Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы. Мариупольские металлургические комбинаты выпускают турбины для ветряков. Вблизи Краматорска их активно устанавливают. Следовательно, постоянно налаживаются корпоративные внутриукраинские связи и с заграницей.

Донецк и Луганск были местами сбыта фермерской и сельскохозяйственной продукции. Как сейчас чувствуют себя предприниматели вблизи линии разграничения?

— Есть несколько международных программ, предоставляющих гранты на открытие или расширение бизнеса — 100-180 тысяч гривен. Достаточно, чтобы начать или расширить собственное дело. Поэтому состояние малого бизнеса улучшается. Находят другие рынки сбыта.

Также проблемным фактором мелкие фермеры называли гуманитарную помощь, которую привозят туда. Они готовы нанимать людей на 5-6 тысяч гривен зарплаты. Однако не каждый, кому регулярно привозят мешок гречки или риса, готов за такие деньги работать.

Предпринимательской инициативы в этих регионах достаточно, но местное самоуправление удалено от бизнеса. На Донетчине действовала программа "Украинский донецкий кулак". Областная администрация профинансировала более 200 бизнес-проектов. Больше всего в сельском хозяйстве. На Луганщине таких программ не хватает.

А подконтрольный Донбасс становится украинским?

— Чем больше предпринимателей и инвесторов будут развивать бизнес на этих территориях, тем лучше будут его защищать и сдерживать сепаратистские проявления.

Из собственных наблюдений — по линии разграничения ранее 60 процентов местных были сторонниками "русского мира". Сейчас их не более 40 процентов. Начинают понимать, где правда, а где пропаганда. Но должны прилагать немало усилий, чтобы сделать эти территории, как и оккупированные, приверженными Украине. Только после этого можно передвигать границы в сторону России.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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