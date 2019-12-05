Россия отказывается выдать Цемаха Нидерландам

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в сознательном отказе выдать боевика террористической ДНР 58-летнего Владимира Цемаха. Его подозревают в причастности к сбиванию пассажирского боинга 17 июля 2014 года.

- России ничего не будет. Потому что сейчас Цемах находится на украинской территории. Хотя и оккупированной, - говорит эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, 27 лет. - Скорее всего, Нидерланды будут давать запрос в Украину о выдаче Цемаха в случае его задержания. Летом мы его уже ловили и разгоняли по всем СМИ информацию о ценности этого свидетеля по делу боинга. Тогда это и заинтересовало нидерландских следователей, которые приезжали в Киев допрашивать подозреваемого. Затем мы его отдали и снова начинаем искать.

- Россия хотела обменять, чтобы лишить нас мифа, который мы сами и создали. Раскрутили эту историю, а Москва забрала ее у нас.

Владимир Цемах - уроженец города Снежное Донецкой области. С 2014 года воевал на стороне боевиков террористической ДНР. Был командиром противовоздушной обороны Снежного. Возможно, причастен к сбиванию из российского ракетного комплекса "Бук" пассажирского боинга. В катастрофе погибли 298 человек. 193 из них - голландцы.

27 июня этого года СБУ провела спецоперацию на оккупированной территории и арестовала Цемаха. 7 сентября его выдали России в рамках обмена пленными. Оттуда боевик вернулся в ДНР.