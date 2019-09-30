Россия не отдает захваченные корабли

Украина и Россия ведут переговоры о возвращении военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу". В Министерстве обороны пока называют их бесперспективными.

— Технически ведутся переговоры, но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс, — говорит министр обороны Андрей Загороднюк, 42 года.

Катера захватили в прошлом году 25 ноября в Черном море сотрудники Службы безопасности России. Атаковали их во время перехода из Одессы в Мариуполь. Экипаж из 24 моряков взяли в плен. Они провели в следственных изоляторах 286 дней.

25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил отпустить моряков России и отдать корабли. 7 сентября военнопленные вернулись в Киев. Пока корабли не будут возвращены в Украину — решение не будет считаться выполненным окончательно.