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пятница, 05 июля 2019 00:20

Россия нажралась украинской этнокультуры, белорусскую уже не трогает

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- Я вырос на российском роке. Слушал "Кукрыниксы", "Агату Кристи", "Аквариум". В 2014-м как рукой все сняло, - говорит мужчина в черной футболке. С друзьями несет 100-метровый флаг Украины по центральной улице города Измаила Одесской области. Останавливается возле памятника погибшим морякам-дунайцам. Здесь стоит главная сцена шестого международного фестиваля "Дунайская сечь".

28 и 29 июня на мероприятии выступили 18 групп.

- Пять лет назад эта территория была в полушаге от Бессарабской народной республики. Ее комендантом должен был стать человек, который сейчас является народным депутатом, - говорит президент фестиваля Виктор Куртев, 39 лет. - Украинские спецслужбы подавили эти порывы за ночь. Это все стало возможным, потому что до сих пор нет последовательной культурной и образовательной политики. В Бессарабии живут украинцы, россияне, гагаузы, болгары. И за все время независимости у нас не было языковых или национальных конфликтов.

Фестиваль открывают в Измаильской картинной галерее. Ее основательница 81-летняя Эмилия Евдокимова клеит афишу к стеклу. В маленьком зале под стеклом лежит вышитый герб Украины. Его создала в 1940 году 16-летняя связная медсестра из села Зубкив на Львовщине. Вышивку прятала от коммунистов семья из соседнего села, а в 2016-м вернула родственникам мастерицы.

Возле 5-литровой бутылки с красным вином на сцене сидит 40-летний Олесь Таболич, лидер белорусской металл-группы "Знич". Название означает "неугасимый огонь". Показывает видео, как купался в Дунае.

- В Беларуси проводил белорусско-украинский этнофестиваль "Купальский круг". После начала войны сделал его только белорусским. Потому что наше общество разделилось на "вату" и "не вату". Бабушки сейчас за что угодно, "чтобы не так, как в Украине". Во всех конфликтах Беларусь была посередине. Когда-то Лукашенко пообещал Порошенко один украинский канал, в противовес десяткам российских. До сих пор не выполнил. Россия пожирает нашу попсовую музыку. Этническую культуру не трогает, уже наелась украинской, - говорит музыкант.

Фронтмен группы "Тарута" Евгений Романенко и лидер группы "Нумер 482" Виталий Кириченко стянули до колен джинсы возле ресторана "Олимп". Стоят в трусах-боксерах и поют. Празднуют открытие фестиваля.

- Я люблю свои песни до того момента, пока их не начинает петь кто-то другой, - говорит певец и композитор Сергей Доценко. Ждет своего выступления на главной сцене. - Исполнителю трудно донести внутренний духовный мир композиции, если он ничего подобного не испытывал. И все же пишу песни другим. В момент записи "Отправила месседж" Могилевской у меня родился сын. Вся работа на студии остановилась, потому что Наташа кричала мне в трубку поздравления. Эта композиция стала для меня знаковой.

С часовым опозданием группа "Хардкис" выступает, но времени для Доценко уже нет. В этот день должен был праздновать на сцене 55-летие.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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