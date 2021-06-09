Российские наемники убили шестерых защитников

В мае российские наемники обстреливали украинских защитников 284 раза. Работали снайперы. 16 мая за поселком Екатериновка Луганской боевики выстрелили из огнемета "Шмель", пытались поджечь лес.

В течение месяца наемники убили четырех защитников Украины. В больницах умерли двое, которых ранили месяцем ранее. Самому младшему погибшему было 22 года, самому старшему - 42.

6 мая

Дмитрий Товчигречка, 37 лет. Солдат 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" с напарником чистил окопы, когда в него попал снайпер.

Товчигречка родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. До войны работал газорезчиком на рудообогатительном комбинате. За несколько часов до гибели звонил жене Галине, извинялся, потому что накануне поссорились. Обещал перезвонить вечером.

Осталась жена.

Сергей Коробцов, 22 года, солдат 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Российский снайпер попал в него, когда вел наблюдение на окраине поселка Пески Донецкой области.

Коробцов родом из села Ушомир Коростенского района Житомирской области. После окончания школы пошел на военную службу, затем подписал контракт.

Похоронен в городе Коростень. Остались жена и сын.

7 мая

Юрий ''Боня'' Опрышко, 42 года. Сержант штурмового батальона "Айдар" умер во Львовском госпитале. Российский снайпер попал в него 9 апреля возле села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области.

Юрий родом из села Ялинцы Кременчугского района Полтавской области. Проходил службу по мобилизации в 2015 году, во второй раз вернулся в армию в 2019-ом.

''Юра погиб в последний день ротации батальона. Если бы еще день, пошел бы на дембель", - рассказывает побратим погибшего Александр.

Остались жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

8 мая

Виктор Городиченко, 25 лет. Солдат 81-й аэромобильной бригады умер в госпитале в Харькове. Российский снайпер ранил его 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Виктор родом из райцентра Миргород на Полтавщине. В 2014-м окончил военный лицей в Кременчуге. Мечтал быть военным. Остались родители.

13 мая

Павел Колесник, 39 лет. Сержанту 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского российский снайпер попал в голову.

На фронт российско-украинской войны мобилизовали в 2014-ом. Получил ранения, был контужен. После демобилизации работал трактористом в селе Новое вблизи Чернигова. В сентябре 2019-го подписал контракт с 58-й бригадой.

- В школе Паша был баламутом, - вспоминают друзья. - Но после первой мобилизации изменился, стал серьезным.

Остались жена и 16-летняя дочь.

27 мая

Максим Полевой, 36 лет. Заместителя командира батальона в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде российский снайпер убил возле поселка Нотошковское на Луганщине.

Полевой родом из поселка Наркевичи Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года. Прошел все горячие точки Луганский аэропорт, Дебальцево, Старогнатовка, Новотошковское, Победа.

Остались жена и двое детей.