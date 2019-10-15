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среда, 16 октября 2019 00:20

Родители не пускают детей в аварийную школу

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Ученики села Осовцы Камень-Каширского района на Волыни более двух недель не ходят в школу.

— Решили подождать неделю-две, не пускать в аварийную школу, — говорит 41-летняя Светлана Ищик, мать школьницы. — В здании окна побиты, потолок капает. Еду довозят из соседнего села холодную.

С 2016-го в селе строят новое помещение. В начале октября родители с работниками школы выходили на акцию протеста.

— С 1 сентября наши 235 учеников должны были учиться в новой школе, — рассказывает директор учреждения Любовь Демьяник, 68 лет. — Но ее не открыли, там нет мебели. Мы поддерживаем родителей в том, что учиться дальше в старом помещении опасно. В 2013 году его признали аварийным. Сейчас в неработающем пищеблоке закрыты окна. Спортзала нет. Грибок на потолке комнаты, где дети едят. Лето было дождливое, школу заливало. Мы не рассчитывали, что будем учиться здесь. Готовились переехать в новую.

В новостройке есть 14 классных комнат. На первом этаже — спортивный зал. В пищеблоке установлена кухонная техника, холодильник, проведены вода и газ.

— На новую школу потратили 75 миллионов гривен и все работы почти завершили, — говорит 45-летний Александр Михалик из Камень-Каширской райгосадминистрации. — Задержка в оформлении документов. Решим эту проблему за месяц-два и школу откроем.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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