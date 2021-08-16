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вторник, 17 августа 2021 08:20

Землетрясение уничтожило крупный город

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Землетрясение уничтожило крупный город
13 стран оказали помощь пострадавшим в Измитского землетрясении. Фото: ntv.com.tr

На Северо-Западе Турции в городе Измит 17 августа 1999-го произошло землетрясение силой 7,4 балла по шкале Рихтера. Это был один из самых разрушительных землетрясений 20-го века.

Город Измит находится в 100 км от Стамбула. Зона разрушения охватила территорию площадью около 30 тыс. кв. км в наиболее густонаселенной северо-западной части страны, затронув и часть Стамбула. Подземный толчок практически до основания разрушил Измит, на местном нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Стамбул остался без электричества - произошло автоматическое отключение электросети.

150 тыс. жителей Турции еще долгое время были вынуждены жить в контейнерных зданиях. В регион доставлялась помощь, собранная с помощью гуманитарных организаций.

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Число жертв землетрясения - более 15 тыс. человек, еще 25 тыс. человек получили ранения. 600 тыс. остались без крова. Погибших срочно хоронили в братских могилах, чтобы предотвратить распространение болезней. В городе уничтожены все линии электропередачи и связи, серьезно пострадали линии водоснабжения.

Ущерб оценили в $25 млрд. 13 стран оказали помощь пострадавшим в Измитского землетрясении, выслав самолеты с медикаментами, продуктами питания и специалистами для оказания первой помощи и проведения спасательных работ.

В Венесуэле 12-го марта 1812-го произошло землетрясение. Больше всего пострадала столица Каракас. Землетрясение в Венесуэле мощностью 7 баллов по шкале Рихтера произошло на праздник Чистого четверга. Именно тогда бурлила война за независимость Венесуэлы.

Действующая власть объяснили это божественным наказанием за восстание против испанской короны. Архиепископ Каракаса сказал, что местные заслужили эту беду. До 1830-го Каракас отстроили - и он остается столицей до сих пор.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
августа

Землетрясение уничтожило крупный город

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