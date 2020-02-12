С 6 по 12 февраля разбились четыре автобуса с украинцами. Погибли семь человек. Более 30 получили травмы.

В ночь на 8 февраля в Воронежской области России перевернулся автобус "Мерседес-Бенц Вито". Трое украинцев погибли: водитель, 31-летняя женщина и 37-летний мужчина. Все — жители оккупированного Донбасса. Ехали на заработки в Москву.

— Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАН". Кроме погибших, есть пять травмированных. Они в больнице, — говорят в прокуратуре Воронежской области.

7 февраля возле венгерского поселка Кал разбился микроавтобус, который вез украинцев в Будапешт. Двое погибли, семеро — в больнице.

Бус влетел в несколько машин, которые столкнулись между собой ранее. Автобус вылетел с дороги и перевернулся. Водитель мог не заметить препятствия и начал тормозить в последний момент, предполагают венгерские специалисты.

Днем ранее в Украине произошли две аварии, также с автобусами. Вблизи Новоазовска Донецкой области перевернулся бус, который ехал из оккупированной Горловки в Севастополь. Два человека погибли, 22-получили ранения.

Возле села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся бус с 19 пассажирами. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. 37-летняя женщина и 9-летний ребенок травмированы.