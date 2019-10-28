Раскопали хранилище древнего костела

В центре Львова археологи нашли под землей древний склеп. Предполагают, что это хранилище разрушенного в ХІХ веке костела Пресвятой Троицы и монастыря отцов тринитариев.

— Раскопки начали на прошлой неделе, — рассказывает 34-летняя Мирослава Иваник из спасительной археологической службы. — Те артефакты, которые мы нашли, имеют большое значение для истории Львова. Мы зафиксировали древние сооружения, которые связаны с ныне уже не существующим зданием костела Пресвятой Троицы и монастыря отцов тринитариев. Раскопки проводили на улице Корнякта в рамках ее реконструкции. Удалось найти фрагменты керамической посуды и монеты. Их заберут в лабораторию, где почистят и будут изучать ученые.

Комплекс костела Пресвятой Троицы и монастыря тринитариев построили в 1731 году. Во время обстрела в 1848-ом храм разрушили. Впоследствии на его месте построили Преображенскую церковь.