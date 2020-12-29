Более 10 млн зрителей посмотрели премьерный показ сериала "Поймать Кайдаша". 12-серийная лента шла на телеканале СТБ в марте.

Стала самым популярным украинским сериалом года на основе запросов в гугле. Немало фраз и диалогов из него стали крылатыми.

- "Пуговичку себе на лоб прицепи и губу к нему пристегни. Потому что что что-то раскатал очень". "С хорошей женщиной и в сарае счастлив будешь. А с хвостатой и в хоромах с ума сойдешь". "Ты любил бы меня, как эту машину, я тебе без бензина ездила бы". На улице люди останавливали и благодарили уже после первых серий. Значит, увидели, прожили эту историю, — говорит актер Виктор Жданов, 52 года. Сыграл главу семьи Омелька Кайдаша.

Сценаристка 45-летняя Наталья Ворожбит перенесла действие повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" в современность.

В селе Семигоры Богуславского района Киевской области Кайдаш-отец держит станцию техобслуживания. Ремонтировать машины помогает старший сын Карп. Не хочет идти в приймы к состоятельным родителям жены Мотри. Живут в тесном доме Кайдашей. Беременную женщину в дом приводит младший сын Лаврин. Помимо бытовых ссор, семью разделяет политика. Карп в оккупации Крыма и Донбасса обвиняет "майданутых". Лаврин идет на войну защищать Украину.

-У Нечуя-Левицкого Кайдаш жестче. Наш Омелько-мягкий алкоголик-философ, плод советской системы. Из тех людей, которых приучили не думать. Застрял в том времени. Но обстоятельства изменились, как и общество. Приходится подстраиваться. А это не всегда удается, — говорит артобозреватель Елена Чиченина, 33 года. - В сценарии Натальи Ворожбит Лаврин не повторяет ошибок родителей. Пытается вырваться из этого круга. Он - другой. И это признак нашего времени. Мы перестали плодить себе подобных. Чувствую это по своим детям, студентам. Украинская молодежь энергичнее, целеустремленнее.

Кайдаши - это срез Украины. Узнаешь себя в ком-то из персонажей или во всех понемногу. У них те же проблемы, что и у зрителей.