Прививать от коронавируса надо на рабочих местах

Министерство здравоохранения планирует ввести трехнедельный жесткий карантин в январе. Это уменьшит количество новых больных коронавирусом до 6-8 тыс. в сутки, прогнозируют.

- Тотальное ограничение не требуется. В январе и так уменьшится количество больных, потому что люди будут отмечать праздники с родственниками и друзьями. Меньше будут пользоваться общественным транспортом, не будут ходить на работу. Лучше объявить карантин в областях, где больницы переполнены больными, — говорит руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, 38 лет.

- Карантинные мероприятия, которые вводило правительство, не сработали. Новый локдаун бессмыслен. Трех недель маловато. Врачи увольняются. Больных некому подключать к закупленным аппаратам искусственной вентиляции легких. Ряд инфекционных отделений работают вполсилы, потому что остались один врач и две медсестры. Медикам надо повышать зарплату. Весной ситуация с коронавирусом не улучшится.

Позаимствовать сценарий лечения инфекции не можем. Потому что потеряли время и имеем незаконопослушных людей. Стоит готовиться к вакцинации. Большая часть страны не готова — не имеет условий для хранения препарата. Он нуждается в глубокой заморозке -70 градусов. Нет таких холодильных камер в больницах.

Выходом может стать закупка другой — инактивированной вакцины, которую можно хранить при 1-2 градусах. Прививать украинцев стоит на рабочих местах, чтобы люди не рисковали подхватить болезнь в медучреждении. Разрешение на прививку должен предоставлять терапевт по телефону. Так делают во всем мире, кроме нас.

- Что-то вменяемое сделать за три недели невозможно. У нас было шесть-семь месяцев, чтобы подготовиться, — говорит столичный инфекционист Юрий Жигарев, 39 лет. — Для создания кислородной станции или завода нужно минимум полтора-два месяца. Потому что сначала надо сделать проект и запустить его.

Для закупки кислородных концентраторов и развоза их по больницам не хватит и шести недель. Во время предыдущего жесткого карантина весной в каждом городе были свои ошибки. В столице остановили транспорт. Большинство санитарок, живущих по Киеву, не могли добраться на работу. Об этом должна была подумать власть до того, как парализовала сообщение. Например, в Израиле из больницы всех медицинских работников развозят домой автобусом.

- Правительство не имеет реальной картины. Манипулирует цифрами или сознательно обманывает. Не знает точно, сколько кислородной аппаратуры и точек кислорода в больницах, — говорит 45-летний Александр Линчевский, экс-заместитель министра здравоохранения.

За карантин медучреждения необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, кислородной аппаратурой и персоналом. Можно обустроить определенные заведения для приема пациентов с ковидом. А остальные должны работать в обычном режиме. Второй вариант - открыть в больницах ковидные отделения. Это вопрос местного самоуправления и готовности министерства и правительства помогать.

Стоит увеличить количество тестирований. Проверять столько людей, чтобы процент позитивности стремился к 5. На одного больного — 20 обследованных здоровых. Это индикатор того, что тестирований проводят в достаточном количестве. Должны быть доступны лаборатории, система тестирований и отслеживание контактных лиц в изоляции.