"Привез 300 килограммов масла. Мужики разгрузили и переложили в свои машины"

— Картофель из Волновахи возят, мясо — из Курахово, помидоры из Херсона. В Донецке плюются при виде российских товаров — безвкусные, некачественные и дорогие, — говорит донетчанка Виктория Макуш, 45 лет.

Оптовую торговлю с оккупированными территориями в марте 2017 года запретил Совет национальной безопасности и обороны. Создали гуманитарно-логистические центры. Там жители неподконтрольных районов могут покупать украинские товары. Один человек имеет разрешение провезти не более 150 кг на сумму 20 тыс. грн. Берут продукты, одежду, строительные материалы, бытовую химию и технику.

В правительстве готовы ослабить торговую блокаду оккупированной части Донбасса.

— Рассматриваем возможность упростить ввоз, — заявил 46-летний Вадим Черныш, министр по делам временно оккупированных территорий. — Нужно отойти от принципа разрешенных товаров. Составить перечень запрещенных.

В настоящий момент нельзя ввозить товары военного или двойного назначения.

Из Украины в непризнанные республики везут мясо, овощи, одежду, технику, алкоголь. Бытовую технику, садовые или строительные инструменты можно брать в одном экземпляре.

— В августе ездила к родителям в Макеевку. Покупала им украинские конфеты, колбасу, сыр. Они очень недовольны тем, что продают там, — все, как резиновое, — рассказывает Ксения, 23 года. Фамилию просит не указывать. — Папа просил болгарку. Ее приобрела в Славянске. На пропускном пункте украинские пограничники попросили чек, пропустили. А террористы отобрали. Сказали, что это оружие. У человека, который проходил за мной, конфисковали маленький телевизор, который вез родителям.

Кто живет возле границы с Россией, ездит за товарами туда. Однако жалуются на жесткий пограничный контроль.

— При пересечении действуют российские правила. Запрещено везти технику без чеков и документов, еду можно брать только сухую, — говорит Виктория Макуш. — Если в 2015-м полке магазинов действительно были пусты, то сейчас в Донецке есть, что купить. Но дорого. Цены на технику, косметику на 30 процентов выше. За дорогими вещами лучше ехать в Украину. Главное — иметь чеки. Самое дорогое нужно запихнуть на дно сумки. Часто ее осматривают только сверху, однако все зависит от настроения проверяющего. Если он не в настроении — отобрать могут все.

Из оккупированного Донбасса везут преимущественно сигареты и алкоголь. Он на четверть дешевле, чем в Украине.

— Водители предупреждают, что украинские пограничники негативно реагируют на акцизные наклейки "ДНР", — говорит 26-летний Валерий Чабаненко из города Покровск на Донетчине.

На линии разграничения действуют четыре гуманитарно-логистических центра при контрольно-пропускных пунктах. "Майорск", "Зайцево", "Новотроицкое" — на Донетчине. В Станице Луганской — на Луганщине.

Там продают в основном продукты и одежду. Люди часто заказывают продовольствие оптом, — говорит житель Горловки. Имя просит не называть. — Последний раз привез 300 килограммов масла. Завез на Майорск, пришли мужики, разгрузили и переложили в свои машины. Их бригадирша расплатилась. Выгодно завозить мясо — на нем можно 8 тысяч рублей (3,4 тыс. грн. — ГПУ) за одну ночь заработать.

Логистические центры используют также контрабандисты — для доставки больших партий товара на оккупированный Донбасс.

— Грузовик привозит продукцию в центр. Местные приходят группами, забирают и передают на оккупированные территории, — рассказывает Дмитрий Снегирев, 46 лет, глава общественной организации "Правое дело". — Тянут на себе, "кравчучками", тележками. За это боевики им платят.

Груз перекладывают в микроавтобусы с пассажирами.

— Это в прямой зоне видимости, напротив укреплений боевиков, под их контролем, — объясняет 39-летний Владимир Веселкин, руководитель военно-гражданской администрации поселка Зайцево на Донетчине. — То есть они, якобы, уже продали товар. Возвращаются опять. И так — несколько раз на день.

3 200 000 лиц проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такие данные наводят в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

2,3 миллиарда гривен ежегодно перевозят граждане через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда с оккупированных территорий. Об этом сообщает Георгий Тука, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.

В Крым везут дешевый алкоголь

Из оккупированного Донбасса в Крым везут алкоголь и замороженные продукты. Также органическую химию, бумагу и картон, изделия из пластмассы, запчасти для авто, моющие средства, косметику.

Наиболее популярная — водка из луганского завода "Луга-Нова" и донецкого "Олимпа". Имеет акцизные марки ДНР и ЛНР. Цена от 150 рублей — 65 грн.

Официально в 2017 году зафиксировано 226 торговых операций между аннексированным Крымом и оккупированными территориями, по данным Федеральной таможенной службы России.