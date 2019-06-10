При отравлении гербицидами больных выпаивают содой

— Отравленную гербицидами воду опасно пить и мыться, — говорит Юрий Тулба, 43 года, столичный токсиколог. — Если вещество попало на кожу, ее промывают теплой водой с мылом и обрабатывают место 5-процентным раствором нашатырного спирта. Когда отравленная вода попала в организм, человека надо напоить содовым раствором.

Может возникнуть тошнота, рвота, диарея. Если появилась головная боль, повысилась температура, участился пульс, человек ощущает общую слабость, а кожа стала синюшного цвета — это признаки острого отравления. Нужно промыть желудок 2-процентным раствором пищевой соды: чайная ложка на стакан воды.

В полстакана такого же раствора добавить толченый активированный уголь, одну таблетку на 10 килограммов веса человека. Можно заменить на смекту или другие сорбенты. Лечь на бок, на ноги положить грелку.

Благодаря рвоте организм самостоятельно очистится от токсинов. Нужно много пить. При последнем приступе в рвоте не должно быть примесей пищи и слизи. Это будет свидетельствовать об очистке.

Затем следует выпить антидот-вещество, обезвреживающее яды и выводящее их из организма. Это может быть карболен или энтеросгель.

- Никакое кипячение не очистит воду от химикатов. Это бесполезно, — говорит Борис Скачко, 50 лет, столичный терапевт, диетолог. — Химикаты почти бессмертны и могут десятилетиями жить в воде. Лучше всего, чтобы дома был системный или хотя бы настольный фильтр.