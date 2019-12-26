"Полтавагазвидобування" устроила для Варваровского интерната праздник зимы

В Варваровской специальной школе-интернате Карловского района на Полтавщине состоялся концерт ко Дню Святого Николая. Дети пели, танцевали и декламировали стихи. Не обошлось без сладких подарков.

ГПУ "Полтавагазвидобування" — филиал крупнейшей газодобывающей компании Украины АО "Укргазвидобування" — устроила для детей Варваровской специальной школы-интерната новогоднюю сказку. Представители компании пообщались с детьми и присоединились к праздничному концерту.

— На мероприятие ко Дню Святого Николая к нам пришли давние друзья — представители "Полтавагазвидобування". Эти встречи уже стали традиционными. Дети с нетерпением ждут не только сладких подарков, но и более существенных. За период нашего сотрудничества интернат получил значительную помощь, за счет которой укрепилась материально-техническая база заведения, - говорит директор Варваровской школы-интерната Светлана Овчаренко.

Компания — надежный партнер для общин, где проводят добычу углеводородов. Кроме уплаты ренты, помогают и местным учреждениям. В Карловском районе работают давно, поэтому в Варваровке не впервые. В мае этого года представители компании посетили праздник последнего звонка. Тогда подарили учреждению спортивный инвентарь.

Накануне прошлогодних новогодних праздников сотрудники компании помогли произойти чуду — самые маленькие воспитанники заведения готовили письма с пожеланиями, а сотрудники компании обеспечили исполнение их мечтаний. В этом году решили поздравить с наступающими праздниками всех детей.

— Сотрудничаем с этим образовательным учреждением с конца 2017 года. До этого помогали за счет корпоративного волонтерства, то есть сотрудники компании выделяли личные средства на приобретение неоюходимых учреждению вещей. Теперь в филиале заложили финансовый механизм, которым воспользовались прежде всего, чтобы поздравить детей с новогодними праздниками, — говорит заместитель директора по общим и социальным вопросам ГПУ "Полтавагазвидобування" Александр Соломаха.

В этом году, кроме подарков, которые вручили на праздничном концерте, филиал выделил средства в размере 40 тыс. грн на приобретение покрывал для детских кроватей и комплектов посуды для школьной столовой. Однако больше всего эмоций вызвали именно сладкие подарки.

— Мы вместе готовимся к новогодним праздникам. Сегодня устроили концерт, пообщались с гостями. Я лично была ведущей и пела, - рассказывает ученица 6-го класса Варваровской школы-интерната Наталья.

— Я сегодня выступала в роли Зимы, читала стихи. Вместе водили хороводы. Всем нравится Новый год, это новые приключения. Очень рада подаркам. В прошлый раз представители компании также приезжали. Подарили спортивный инвентарь, — добавляет ученица 10-го класса Анастасия.

Старшеклассники пели и танцевали. Первоклассники зачитали присутствующим стихи о праздновании Николая.

- Под подушку я загляну рано утром, улыбнусь. Подарочки достану, Николаю поклонюсь. С праздником! — говорит один из школьников.

Праздничное настроение обеспечили всем присутствующим.

Обеспечивает около 73 процента добычи газа в стране

Акционерное общество "Укргазвидобування" — крупнейшая газодобывающая компания страны, входит в группу Нафтогаз и обеспечивает около 73% добычи газа в стране. Основную добычу на Полтавщине обеспечивает филиал общества — Газопромышленное управление "Полтавагазвидобування". Обязанности директора филиала исполняет Владимир Ткаченко.