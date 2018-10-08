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вторник, 09 октября 2018 05:05

Полицейские патрулируют улицы на мотоциклах

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Полицейские патрули на мотоциклах "Сузуки" появились в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Всего в этих городах их будет 16.

Благодаря мотоциклам работники правоохранительных органов смогут быстрее добираться на вызовы, потому что не будут стоять в пробках, говорят в Министерстве внутренних дел.

- Мы представили новый мотопатруль, который готовили канадские инструкторы, - говорит пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, 40 лет. - Преимущество в том, что могут оперативно добраться до места, куда не доехать быстро на автомобиле, в частности, к месту аварий. Также они более маневренные во время охраны общественной безопасности на массовых мероприятиях.

В патруль подбирали полицейских с опытом управления мотоциклом. Кроме того, учились на двухмесячных водительских курсах. Изучали тактику действий во время охраны публичных мероприятий.

Автор: Оксана ЗОЛОТАРЕВА
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09
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