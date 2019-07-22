Третий год в аннексированном Крыму оккупанты строят трассу "Таврида". Четырехполосная дорога имеет протяженность 250,7 км - от Керченского моста до Севастополя. Должна соединить города Керчь, Феодосию, Симферополь и Бахчисарай. Строительство собираются завершить в 2022 году, дорога с пропускной способностью до 60 тыс. автомобилей в сутки.

- Это трасса смерти, - говорит 40-летняя Татьяна Мельник из Феодосии. - Россияне заезжают на нее и летят на всех парах. Разбиваются сами, убивают местных. Гибнут и опытные водители, и пешеходы.

В прошлом году на дороге произошло 64 аварии. В них погибли 19 человек, травмированы 105 человек. На старой дороге, которая шла по южному побережью полуострова, за полгода случилось 23 ДТП, погибло четверо.

Причиной аварий оккупационная автоинспекция называет качественное покрытие и высокую загруженность трассы. Традиционно обвиняют Украину.

- Дорога действительно неплохая. По две полосы в каждом направлении, без ям и выбоин, - говорит Светлана Уколова из Нижнегорска. - Но на трассе нет ни съездов, ни обочин. Где-то остановиться, сойти и стать отдохнуть просто негде.

Сейчас оккупанты не позволяют ехать быстрее 120 км/ч.

Для строительства дороги оккупанты отбирают у жителей Крыма землю, дома, уничтожают памятники истории. В поселке Комсомольское Симферопольского района трасса проходит через жилые кварталы.

- Поддерживали аннексию, пока не начали им дом сносить. Тогда начались слезы и скандалы, но уже поздно, - рассказывает 68-летняя Карина из Комсомольского. - К Медведеву (премьер-министр России. - ГПУ) ездили на прием, бесполезно. Предложили им взамен деньги или квартиру. Взяли жилье, потому что на те деньги ничего не купишь.

Жители села Мазанка отдали под строительство "Тавриды" свои дачные участки. Надеялись получить компенсацию. Им ничего не выплатили.

- По законам должны были сначала получить компенсацию, а потом написать отказ от участков в пользу государства, - говорит 45-летняя Татьяна Маркова из Мазанки. - Но Путин приказал сдать дорогу в короткие сроки, поэтому нам сказали сначала отказаться. Мы все сделали, ждем компенсацию.

Люди, возле чьих дворов строят дорогу, жалуются на пыль и шум. Их дома разрушаются от работы тяжелой техники. Пишут письма Владимиру Путину, но на них не обращают внимания.

- К нам просто пришли и сказали, что хотим или не хотим, а наши дома сравняют тракторами, - жалуется 50-летняя Олеся Астахова из поселка Гвардейское. - Мы строили дом 15 лет. В 2014-м надо было продавать и выезжать на материк, но мы не могли бросить. Теперь нас просто выгоняют.

"Таврида" пролегает через леса и заповедники. Строители вырубают деревья целыми массивами.

В июне 2018 года раскопали карстовую пещеру. В ней обнаружили остатки животных и птиц, которым 2,5 млн лет. При прокладке дороги в Керчи уничтожили холм, где расположена древняя крепость скифского периода Керменчик-Бурун. Холм сравняли, археологические раскопки не проводили.

Украинские археологи сообщают, что за время строительства "Тавриды" и Крымского моста оккупанты вывезли из Крыма более 1 млн артефактов, которые нашли во время постройки.