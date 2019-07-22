Под церковью нашли сокровища XVII века

Под руинами старой римско-католической церкви святого Георгия в Ужгороде археологи нашли захоронение шляхтича XVII в. Рядом лежали мечи, золотые печатки, кольца, одежда.

Археологи ведут раскопки неподалеку Ужгородского замка на ул. Капитульной в центре города.

- Мы вместе со студентами углубились на 2 метра, - говорит археолог 36-летний Владимир Мойжес. - Нашли захоронения. Если их исследуем, докажем много нового в истории Закарпатья. Уже можно утверждать, что римско-католическую церковь возвели к замку, а не наоборот.

Найденная сабля датируется началом XVII в.

- Саблю клали в могилу знатного человека. Рядом лежала такая же, только сломанная. Клали, когда со смертью мужчины прерывался благородный род.

Находки восстановят и передадут археологическому музею.