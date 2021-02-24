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четверг, 25 февраля 2021 07:31

Первой партии вакцин хватит на 250 тысяч человек

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Первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса "Ковишелд" привезли самолетом из Индии в Украину 23 февраля. Хватит для прививки 250 тыс. человек. Вводить будут двумя уколами с перерывом в 10-14 дней.

Вакцину изготовили в индийском Институте сывороток крови, по лицензии шведско-британской компании "АстраЗенека". Не отличается от оригинала, имеет эффективность 90%. Получила в Украине государственную регистрацию вместе с американским "Пфайзером".

Препарат повезли в Киев, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области. В другие регионы отправили на следующий день. Прежде всего будут прививать медиков, работающих с больными коронавирусом.

24 февраля первую вакцину в Украине вкололи врачу из черкасской областной больницы Евгению Горенко.

- Перечень работников, которые хотят вакцинироваться, составили и передали в департамент здравоохранения, - говорит руководитель Полтавской центральной районной больницы Олег Мехедько, 58 лет. - Мы не знаем, приедет к нам мобильная бригада или надо будет самим куда-то идти.

Вакцинация добровольная. Медики должны писать заявления на прививку.

- Есть люди, которые болеют и временно отказываются. А есть такие, кто хочет прививаться конкретной вакциной и еще ждут ее, - говорит главный врач Прилуцкой районной больницы на Черниговщине 37-летняя Яна Погорелая.

К концу второго квартала Украина должна получить до 4 млн доз этой вакцины. Также будем покупать препарат у "Пфайзер" и китайской корпорации "Синовак".

Вакцинацию будут проводить 200 мобильных бригад. Начнут работать до 12 марта. Специалистов готовят специалисты Центра общественного здоровья.

- Учим команды тренеров для каждого региона. Состоят из семейного врача, медсестры, иммунолога и анестезиолога, - говорят в ЦОЗ. - В дальнейшем они будут готовить бригады на местах. Проводить двухдневный тренинг с отработкой практических навыков. Обучение включает информацию о вакцине, происхождении и мутациях вируса, условиях прививки, первой помощи при возникновении побочных эффектов (повышенная температура, слабость, тошнота и др. - ГПУ). Учим развенчивать мифы о вакцинации.

Добровольно прививаться хотят около 43% украинцев, добавляют в ЦОЗ.

Для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 80% населения, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация будет проходить в пять этапов. С февраля по апрель вакцину введут медикам, которые лечат военных и больных ковид в стационарах. С апреля по май - людям старше 80 лет и работникам первичного звена медицинской помощи. С июня по июль будут вакцинировать лиц 70-79 лет. С июля по август - работников из структур, которые занимаются госбезопасностью. За остальные пять месяцев вакцину получат педагоги, люди 60-64 лет и другие желающие.

- Средств хватит на бесплатную вакцинацию всего населения от 18 лет. Всех желающих вакцинируют, но не одновременно. В продаже вакцина будет не раньше второго полугодия, - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 40 лет.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Области разделили по уровню распространения вируса на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

В последнюю попали Ивано-Франковская и Черновицкая области. С 26 февраля там запрещена работа кафе, общественного транспорта, кружков, спортзалов, торговых центров, посадка и высадка пассажиров. Другие регионы в желтой и оранжевой зоне.

Вспышку болезни на Ивано-Франковщине связывают с наплывом туристов на горнолыжный курорт "Буковель" недалеко от города Яремче.

- Съезжались массово. Много иностранцев. Вирус стал расходиться среди местных, - говорит заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, 31 год.

В больницах больными ковид занято 78% коек.

- Больше всего пациентов в Бурштыне, Ивано-Франковске, Яремче, Богородчанском, Тисменицком, Коломыйском районах, - говорит главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, 45 лет. - Проверяем, не мутировавший ли это вирус. До конца недели организуем 730 дополнительных мест в больницах.

В райцентре Богородчаны развернули мобильный госпиталь на 120 пациентов.

- В палатках 24 градуса тепла. Обогреваются дизельными генераторами, - говорит поселковый голова Ростислав Заремба, 48 лет. - Подведена вода и электричество. Возле каждой ортопедической койки есть кислородный концентратор, системы мониторинга состояния пациента. Есть все для инъекций и капельниц.

На 24 февраля в Украине инфекцию подтвердили у 5850 человек в сутки. Вылечились 3645 человек, умерли - 152. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 1317694 человек.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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