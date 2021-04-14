"Паникуют" уставшие от войны ". Люди привыкли к российским провокациям"

- Русские стянули к границе с Украиной десятки военных. Шантажируют и давят. Особенно после того, как украинская власть ввела санкции против русских и своих предателей, - говорит 36-летний Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова. - Путин понял, что украинская власть услышала свой народ. Может напасть. Пытается заставить Украину действовать по его сценарию. Хочет, чтобы мы легитимизировали ДНР и ЛНР.

Для чего боевики наращивают обстрелы?

- Провоцируют нас на действия, которые смогут представить как наступление Вооруженных сил Украины. Затем россияне начнут активную войну, попытаются продвинуться глубже, заставить Зеленского капитулировать. Поэтому и кричат ​​о подготовке к наступлению, накручивают свое население на агрессию.

Как действовать украинцам?

- Люди, которые не забыли 2014-й, помнят, как началась война на Донбассе. Привыкли к российским провокациям и понимают, что война уже идет. Паникуют "уставшие от войны". Которые никакого отношения к ней не имели и не имеют. Средства массовой информации должны понимать свою роль и прекратить сеять панику.

Россия оказывает давление только на Украину?

- Ходят мнения, что Путин угрожает Соединенным Штатам, Евросоюзу или НАТО. Не стоит его переоценивать. Россия не способна воевать ни с США, ни с НАТО.

Санкции, которые вводит против России Европейский Союз и США, неодинаковы. Почему?

- В Европе есть лояльные к Кремлю правительства Венгрии, Словакии, Италии. Германия и Франция также дружелюбны по отношению к Путину, о чем свидетельствует позиция относительно газопровода "Северный поток-2".

Европейцам ментально трудно воевать с Россией. Пытались дружить, потому что так проще торговать. Даже после оккупации Сталиным половины ее территории никто не понимал опасность от СССР. Осознали, когда советский режим едва не добрался до Италии. После этого создали НАТО.

В США жестче видение относительно Кремля. Однако ключ к снятию всех санкций с России лежит в Киеве на улице Банковой - в Офисе президента. Путин хочет его получить. Как только Украина пойдет на легитимизацию ОРДЛО - Европа снимет санкции с РФ. Путин это знает, поэтому и пытается заставить Украину отказаться от территорий.

В украинской власти тоже есть сторонники капитуляции.

Мировые политики начали резче высказываться о Путине. Называют его убийцей.

- Все видят, что под давлением санкций Москва ослабла. Понимают, что говорить с Путиным не о чем. В России тоже начали сливать своего диктатора. В то же время в Европе до сих пор верят, что в РФ что-то изменится, если падет путинский режим. Она изменится только тогда, когда гражданское противостояние позволит появиться другим людям, которые хотят демократизировать страну.

Россия присоединит к себе оккупированный Донбасс?

- Если это сделает, то признает себя стороной конфликта. Санкции против нее усилят. Донбасс - это не Крым, который Россия захватила с целой инфраструктурой. ОРДЛО - разоренная территория с колоссальными проблемами и бандитскими группировками.

Если же решится на присоединение, то через год-два сама распадется. На содержание будет тратить колоссальные средства, которые придется забирать у своих граждан. Уменьшатся пенсии, зарплаты, субсидии, надбавки. Усилится безработица и бедность. После 2014-го россияне и так не шикуют.

Что будет означать для России наступление на Украину?

- Европейцы остановят строительство "Северного потока-2", будут просить США усилить военное присутствие. От России откажется весь мир. Объявят жесткие секторальные санкции, отключат от глобальной системы банковских операций СВИФТ. Россияне станут нищими. Хорошо бы, если бы они это поняли.

Организовал более сотни круглых столов

Сергей Пархоменко родился 9 октября 1984 года в городе Анапа Краснодарского края, РФ. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Киевский национальный университет культуры и искусств.

Журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД, советник министра образования и науки, председатель общественной организации "Ассоциация молодежных общественных инициатив и организаций", заместитель директора Музея плаката Украины и член координационного совета "Движения сопротивления капитуляции" . Возглавлял киевские и всеукраинские молодежные общественные организации. Организовал более 100 круглых столов по вопросам международной политики.