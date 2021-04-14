"Паникуют" уставшие от войны ". Люди привыкли к российским провокациям"

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 360
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 549
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1620
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4392
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
5
4
4
6
3
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
Боевики расстреляли саперов
Боевики расстреляли саперов
Три бойца погибли за три дня
Три бойца погибли за три дня
За четыре дня погибли пятеро военных
За четыре дня погибли пятеро военных
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 558
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 855
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 00:50

"Паникуют" уставшие от войны ". Люди привыкли к российским провокациям"

  Комментировать
 

- Русские стянули к границе с Украиной десятки военных. Шантажируют и давят. Особенно после того, как украинская власть ввела санкции против русских и своих предателей, - говорит 36-летний Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова. - Путин понял, что украинская власть услышала свой народ. Может напасть. Пытается заставить Украину действовать по его сценарию. Хочет, чтобы мы легитимизировали ДНР и ЛНР.

Для чего боевики наращивают обстрелы?

- Провоцируют нас на действия, которые смогут представить как наступление Вооруженных сил Украины. Затем россияне начнут активную войну, попытаются продвинуться глубже, заставить Зеленского капитулировать. Поэтому и кричат ​​о подготовке к наступлению, накручивают свое население на агрессию.

Как действовать украинцам?

- Люди, которые не забыли 2014-й, помнят, как началась война на Донбассе. Привыкли к российским провокациям и понимают, что война уже идет. Паникуют "уставшие от войны". Которые никакого отношения к ней не имели и не имеют. Средства массовой информации должны понимать свою роль и прекратить сеять панику.

Россия оказывает давление только на Украину?

- Ходят мнения, что Путин угрожает Соединенным Штатам, Евросоюзу или НАТО. Не стоит его переоценивать. Россия не способна воевать ни с США, ни с НАТО.

Санкции, которые вводит против России Европейский Союз и США, неодинаковы. Почему?

- В Европе есть лояльные к Кремлю правительства Венгрии, Словакии, Италии. Германия и Франция также дружелюбны по отношению к Путину, о чем свидетельствует позиция относительно газопровода "Северный поток-2".

Европейцам ментально трудно воевать с Россией. Пытались дружить, потому что так проще торговать. Даже после оккупации Сталиным половины ее территории никто не понимал опасность от СССР. Осознали, когда советский режим едва не добрался до Италии. После этого создали НАТО.

В США жестче видение относительно Кремля. Однако ключ к снятию всех санкций с России лежит в Киеве на улице Банковой - в Офисе президента. Путин хочет его получить. Как только Украина пойдет на легитимизацию ОРДЛО - Европа снимет санкции с РФ. Путин это знает, поэтому и пытается заставить Украину отказаться от территорий.

В украинской власти тоже есть сторонники капитуляции.

Мировые политики начали резче высказываться о Путине. Называют его убийцей.

- Все видят, что под давлением санкций Москва ослабла. Понимают, что говорить с Путиным не о чем. В России тоже начали сливать своего диктатора. В то же время в Европе до сих пор верят, что в РФ что-то изменится, если падет путинский режим. Она изменится только тогда, когда гражданское противостояние позволит появиться другим людям, которые хотят демократизировать страну.

Россия присоединит к себе оккупированный Донбасс?

- Если это сделает, то признает себя стороной конфликта. Санкции против нее усилят. Донбасс - это не Крым, который Россия захватила с целой инфраструктурой. ОРДЛО - разоренная территория с колоссальными проблемами и бандитскими группировками.

Если же решится на присоединение, то через год-два сама распадется. На содержание будет тратить колоссальные средства, которые придется забирать у своих граждан. Уменьшатся пенсии, зарплаты, субсидии, надбавки. Усилится безработица и бедность. После 2014-го россияне и так не шикуют.

Что будет означать для России наступление на Украину?

- Европейцы остановят строительство "Северного потока-2", будут просить США усилить военное присутствие. От России откажется весь мир. Объявят жесткие секторальные санкции, отключат от глобальной системы банковских операций СВИФТ. Россияне станут нищими. Хорошо бы, если бы они это поняли.

Организовал более сотни круглых столов

Сергей Пархоменко родился 9 октября 1984 года в городе Анапа Краснодарского края, РФ. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Киевский национальный университет культуры и искусств.

Журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД, советник министра образования и науки, председатель общественной организации "Ассоциация молодежных общественных инициатив и организаций", заместитель директора Музея плаката Украины и член координационного совета "Движения сопротивления капитуляции" . Возглавлял киевские и всеукраинские молодежные общественные организации. Организовал более 100 круглых столов по вопросам международной политики.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Паникуют" уставшие от войны ". Люди привыкли к российским провокациям"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 9225
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9045
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8064
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 31 Просмотров: 7218
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 7200
Украина
Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию
Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию
Счета должников будут арестовывать
Счета должников будут арестовывать Просмотров: 18
Три друга утонули в реке
Три друга утонули в реке
За неделю от коронавируса умерли 2455 украинцев
За неделю от коронавируса умерли 2455 украинцев Просмотров: 261
"Черный перец привозим в зернах, корицу - в виде высушенных кусков коры"
"Черный перец привозим в зернах, корицу - в виде высушенных кусков коры" Просмотров: 54
Больше всего комментируют
31
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 25
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть