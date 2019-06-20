Памятник погибшим военным залили нечистотами

Под памятник погибшим бойцам 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" на Чигиринщине в Черкасской области систематически сливают нечистоты. Военные обвиняют в этом Мотронинский женский монастырь Русской православной церкви в Украине.

- В кустах у дороги сделали специальное место для помойника. Это в 60 метрах от памятника, - говорит 56-летний Богдан Легоняк, директор Медведевского краеведческого музея. - Видно, что отходы туда сливали не раз. Мой товарищ недавно застал этот процесс. Спросил тракториста, кто его сюда направил. Ответил, что приехал из монастыря. Когда друг начал снимать для меня видео, человек замолчал и отвернулся. Это территория памятника археологии национального значения "Скифское городище" и комплексного памятника природы "Холодный Яр". Органы, которые должны решить конфликт, до сих пор молчат.

В монастыре отрицают свою причастность. Утверждают, что нечистоты может сливать любой.

- На монастырь наговаривают. Не знаю, почему так делают. Пусть себе ходят к тому памятнику, нам до него нет дела, - говорит игуменья Илария, 42 года. - Мы вывозили под лес воду из рукомойников, но не канализационные отходы. Кроме того, до мемориала оттуда не меньше 100 метров. Уже приходила какая-то комиссия все здесь вынюхивала, но так ничего и не нашли. Наверно, нечем заняться, что они к церкви цепляются. Нам остается только терпеть, а они пусть делают зло.

Конфликт вокруг памятника погибшим военным возник в апреле 2019-го. Его планировали возвести на границе полей монастыря. Церковники выступили против. Боялись, что туристы истопчут их овощи. На переговоры монахини не пришли, поэтому монумент якобы построили без их разрешения.