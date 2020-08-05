"Пакеты малыша" заменят деньгами

Вместо "пакета малыша" после рождения ребенка родители будут получать 5 тыс. грн. Средства будут поступать на счет Приватбанка. Их разрешено использовать только на приобретение товаров для малыша. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

— С приходом новой власти должны были провести тендер и выбрать компанию, которая закупала бы эти "пакеты" и развозила. Этого не сделали, — говорит министр социальной политики 45-летняя Марина Лазебная. — Восемь регионов были без таких пакетов. У некоторых они остались со старой программы, которую обеспечивала международная организация. Чтобы поддержку имели все роженицы, решили помощь монетизировать. Пока это пилотный проект. За август должны хорошо подготовиться к запуску, привлечь сети магазинов к сотрудничеству. Тогда людям будем выдавать специальные карточки, по которым можно покупать товары для детей. Еще есть проблема с настоящей стоимостью бэби-боксов. Одни говорят, что там вещей на 5 тысяч гривен. Другие жалуются, что и на 3 тысячи не тянет.

Зато Детский фонд ЮНИСЕФ призвал украинское правительство сохранить "пакет малыша". Специалисты два года собирали отзывы родителей о программе. Говорят, беби-боксы экономически эффективнее для семейного бюджета.

— В "пакете" было все необходимое плюс экономия денег и сил. Теперь придется ходить по магазинам и собирать нужное, — говорит черкасщанка 25-летняя Марина Матвий. В сентябре должна рожать.

"Пакеты малыша" начали выдавать в 2018-м. Содержали почти 30 наименований вещей, необходимых малышу и маме в первые месяцы.