"Пакеты малыша" заменят деньгами

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1710
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 441
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18441
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3681
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6840
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 522
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1710
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6840
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 162
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 00:31

"Пакеты малыша" заменят деньгами

  Комментировать

Вместо "пакета малыша" после рождения ребенка родители будут получать 5 тыс. грн. Средства будут поступать на счет Приватбанка. Их разрешено использовать только на приобретение товаров для малыша. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

— С приходом новой власти должны были провести тендер и выбрать компанию, которая закупала бы эти "пакеты" и развозила. Этого не сделали, — говорит министр социальной политики 45-летняя Марина Лазебная. — Восемь регионов были без таких пакетов. У некоторых они остались со старой программы, которую обеспечивала международная организация. Чтобы поддержку имели все роженицы, решили помощь монетизировать. Пока это пилотный проект. За август должны хорошо подготовиться к запуску, привлечь сети магазинов к сотрудничеству. Тогда людям будем выдавать специальные карточки, по которым можно покупать товары для детей. Еще есть проблема с настоящей стоимостью бэби-боксов. Одни говорят, что там вещей на 5 тысяч гривен. Другие жалуются, что и на 3 тысячи не тянет.

Зато Детский фонд ЮНИСЕФ призвал украинское правительство сохранить "пакет малыша". Специалисты два года собирали отзывы родителей о программе. Говорят, беби-боксы экономически эффективнее для семейного бюджета.

— В "пакете" было все необходимое плюс экономия денег и сил. Теперь придется ходить по магазинам и собирать нужное, — говорит черкасщанка 25-летняя Марина Матвий. В сентябре должна рожать.

"Пакеты малыша" начали выдавать в 2018-м. Содержали почти 30 наименований вещей, необходимых малышу и маме в первые месяцы.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пакеты малыша" заменят деньгами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 15489
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13014
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 11601
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 9513
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8244
Украина
Страну поделили на карантинные зоны
Страну поделили на карантинные зоны Просмотров: 9
Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной
Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной Просмотров: 9
Электронный билет в Киеве появится до конца года
Электронный билет в Киеве появится до конца года
Боевики провоцируют украинских военных
Боевики провоцируют украинских военных
Андрей Гергерт умер в Австрии
Андрей Гергерт умер в Австрии Просмотров: 36
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
Голосов: 575
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua