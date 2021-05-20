Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

Камень на месте первой могилы Шевченко в Петербурге. Поэт умер в своей мастерской при Петербургской академии художеств. Фото: Riwnodennyk

В Успенском соборе Канева 22 мая 1861-го отслужили панихиду и на Чернечей горе перезахоронили останки Тараса Шевченка.

Поэт умер 10 марта в своей мастерской при Петербургской академии художеств. Похоронили художника 28 февраля на Смоленском кладбище в Петербурге. Хлопоты по перевозке тела Тараса Шевченко в Украине взяли на себя его друзья - Михаил и Александр Лазаревские, Пантелеймон Кулиш, Григорий Честаховский.

8 мая гроб выкопали. Деревянный гроб вложили в свинцовую труну. А потом - в сосновый гроб, обитый по углам железом. Железной дорогой перевезли в Москву, а там за 10 дней прибыли в Киев. В Канев Шевченка перевезли по Днепру на пароходе "Кременчуг". Из-за наводнения гроб на берег вывезли люди, запряженные в повозку. Двое суток он стоял в Успенском соборе. На Чернечую гору гроб несли на руках. В процессии участвовали около 2 тыс. человек.

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Две недели крестьяне плахтами, мешками, платками носили землю, чтобы насыпать высокий курган. Его обложили камнями так, чтобы придать вид степного. Установили дубовый крест. Люди ходили на Чернечую гору и просили исцеления от болезней.

16 июня 1939-го в Каневе открыли бронзовый памятник Тарасу Шевченко работы скульптора Матвея Манизера и архитектора Иосифа лангобардов.

По приказу киевского гражданского губернатора Ивана Фундуклея на паромной переправе через Днепр из села Седнева в Киев 8 апреля 1847 арестовали поэта Тараса Шевченко. Арестовали как члена Кирилло-Мефодиевского братства.