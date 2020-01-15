Ожидается новая волна гриппа

С начала эпидсезона из-за осложнения от гриппа в Украине умерли пять человек. Три — в Житомирской, по одному — в Тернопольской и Запорожской области. Ни один не имел прививки.

За первую неделю 2020-го гриппом заболели более 100 тысяч украинцев. Волну подъема заболеваемости ожидают в конце января–начале февраля.

Симптомы гриппа подобны проявлениям простуды — головная боль, слабость, ломота в теле, повышение температуры до 38°C и выше, боль в горле, кашель.

— Время при гриппе играет решающую роль. Если тратить его на самолечение, можно заработать пневмонию, — говорит столичный врач-пульмонолог Марина Федоренко, 46 лет. — Осложнение прогрессирует стремительно. Убить может за часы. Больной "сгорает" от лихорадки.

Вспышку вирусной пневмонии зафиксировали на Тернопольщине. В городской больнице №2 почти 50 пациентов с воспалением легких.

— Если организм больного гриппом ослаблен, вирусная пневмония развивается за день-два, — продолжает Марина Федоренко. — Самые тяжелые пациенты — те, кто пытается лечить грипп дома, попивая наугад жаропонижающее.

За помощью следует обращаться в первый день высокой температуры. Если через три дня не спадает, назначают рентген. Наиболее уязвимы к развитию вирусной пневмонии — беременные, старше 65 лет и те, кто имеет заболевания сердца, сосудов, ожирение, сахарный диабет, гепатит.