"Отрезали газ, чтобы мы заплатили полмиллиона гривен"

- В квартире холодно. Воду грею в чайнике, на завтрак запариваю овсянку. Обедаю в кафе или на работе, - говорит полтавчанка 41-летняя Наталья. Фамилию не называет. - До истерики дохожу, потому что даже руки теплой водой не могу помыть. А в доме живут семьи с детьми, есть инвалиды.

19 июня трехэтажку №19 на ул. Николая Гоголя в Полтаве отключили от газа. Без отопления и горячей воды остались 23 квартиры, потому что все имеют газовые котлы и колонки. Газовики отказываются подключать топливо, пока все жители не подпишут договор на обслуживание газопровода и придомовых труб.

Так же в городе отключили от топлива еще несколько домов.

- 18 июня Полтавагаз предложил жителям квартиры №21 бесплатно поставить счетчик. Они согласились, - говорит 54-летний Александр Григорьев из дома. - Для этого отключили весь дом от газа. Потом сказали, что должны проверить оборудование в каждой квартире. А это невозможно. Потому что есть и нежилые помещения, они закрыты. Мы исправили проблемы, но газ нам так и не пустили. Требуют, чтобы взяли внешний газопровод на содержание. Нашим газовым трубам более 50 лет. Скоро газовщики скажут, чтобы мы делали проект и меняли их. А это где-то по 250 тысяч гривен. Нас отрезали, чтобы мы заплатили полмиллиона.

Из-за отсутствия газа люди начали устанавливать бойлеры, плитки и обогреватели. Через месяц от перегрузки загорелась электрощитовая.

- Муж после двух инсультов, почти не ходит. Надо ежедневно его мыть, а воды горячей нет все лето, - рассказывает Наталья Шкуркина, 56 лет, о своем 57-летнем муже Юрии. Имеют индивидуальное отопление. - У нас 4-метраовые потолки в доме. Сейчас греемся кондиционером, однако на днях уже будет мороз и он сгорит. Ночь не спала, потому что завтра передают минус. Скажите, что нам делать?

Газовщики действуют законно, говорит экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, 58 лет. К таким последствиям привела бездеятельность местных властей.

- Отключать весь дом не имеют права, но могут найти десятки законных поводов. Например, если труба не обслуживается - не имеют права поставлять газ, - говорит Алексей Юрьевич. - Внешние сети не принадлежат облгазам. Они готовы взять их на обслуживание, но нужно передать это документами. Их должен был оформить орган местного самоуправления с ЖЭКом, но не сделали. Облгазы не хотят бесплатно обслуживать чужие трубы. Местные власти валяла дурака, а теперь оказывается, что техпаспортов на трубы нет. Такое по всей стране.

Дома могут отрезать от топлива из-за задолженностей, возникающих из-за введения начисления коэффициентов за газ, разницы цены летом и зимой. Это касается жителей частных секторов.

- Облгазы считают, что это законно. Национальная комиссия - незаконно. Облгазы насчитывают коэффициенты, выигрывают суды у Национальной комиссии и физических лиц. Урегулировать это должно правительство. Я давал письменный запрос премьер-министру - жду ответ, - продолжает Алексей Кучеренко. - Если есть долг, облгаз может отключить потребителей. Пытаются пока не раздражать людей, но долг есть. Облгазам выставляет счета Укртрансгаз и НАК "Нафтогаз". Аргумент один: "Нам насчитали, вы потребили. Платите".

Украинцам подавать в суды не советует. Лучше писать электронные письма - сообщать правительству о проблемах.

- Надо обращаться на министерство. Чтобы они поняли, что начудили с этими законами и начали вносит в них изменения. Последние пять лет ситуация заходит в ступор. Советую людям писать премьеру: "Спасите. Есть проблема". Если он получит несколько тысяч таких жалоб - среагирует. Обращаться должны физические лица. Также дублируйте на председателя комитета энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса.