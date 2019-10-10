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пятница, 11 октября 2019 00:25

Отменяют бумажные трудовые книжки

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С 9 октября правительство запускает законопроект, отменяющий бумажные трудовые книжки. Информация о стаже будет содержаться в электронных реестрах. Их ввели с 2000 года.

- Граждане не должны будут при устройстве на работу подавать трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять и сохранять, - говорит министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, 34 года. - Электронный документ с информацией о стаже украинцы смогут найти и получить в сети. Для этого нужна электронная цифровая подпись. Лица, у которых есть стаж до 2000 года, будут иметь возможность самостоятельно или через работодателя занести эти данные в электронный реестр. В то же время работодатели будут проверять подлинность документа с помощью QR-кода. Если кто-то все же захочет коллекционировать информацию о своем стаже в трудовых книжках, это не запрещено. Можно просить делопроизводителя сделать в ней записи и поставить штампы. Но ни работник, ни работодатель теперь не обязаны это делать.

- Идея хорошая. Так украинцам будет проще получить нужную информацию и не страшно, если потеряешь трудовую, - рассказывает 62-летняя Любовь Краева из Черкасс. - Однажды я собирала данные о стаже для брата, когда он шел на пенсию. Из города уехал в село, официально трудоустроен был мало. Трудовую книжку потерял. Для необходимого минимума к пенсии важно все. Речь шла о том, назначат ли вообще хотя бы минимальный размер. Большинство строительных компаний, в которых работал по несколько месяцев, закрыли. Пришлось ехать в Киев. Блуждала какими-то окольными путями, чтобы собрать все данные. За частью ходила по архивам. Едва наскребли необходимое количество лет. Если бы эта информация была в одном месте, сэкономила бы кучу времени. Радуюсь, что хоть что-то полезное для людей делают.

В Государственной службе занятости рассказывают, что толкования по нововведению меняются каждый день. До сих пор вносят дополнения, разъяснения.

- Мы работаем, когда уже есть утвержденный закон. Пока ничего нового в нашей работе нет. Приказы не поступали, - говорит 43-летняя Анна Кучер, руководитель отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управления Гоструда Черкасской области.

Верховная Рада работает над проектом нового трудового кодекса. Возможно, в нем уже не будет нормы о трудовой книжке. Но в ст. 48 действующего Кодекса законов о труде именно она является основным документом о деятельности.

После отмены бумажной трудовой отомрут штрафные санкции за нарушения в организации их учета, заполнения и хранения. Раньше работодатель мог давить на работника, не отдавая трудовой. Законодательство предусматривает, что это следует сделать в течение трех дней после увольнения. Но эта норма соблюдалась не всегда. Кроме того, работника не будут шантажировать записью о причине увольнения. Ее можно обжаловать в суде, но даже исправленная она остается в трудовой книжке и может смущать нового руководителя.

- Книжки с прицелом на будущее можно отменять, но не полностью. Например, мне, чтобы доказать стаж, трудовая нужна, - говорит директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. - Я начинал работать в 1981 году. Когда придется подсчитывать стаж, откуда я принесу справку? С предприятия, которого уже не существует? А есть люди, которые работали в разных уголках СССР и такие справки тоже не смогут предоставить. Нашу базу начали вести с 2000-го, а точнее - с 2003 года. Итак, только тем, кто начал работать после этого, бумажная трудовая книжка не нужна.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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