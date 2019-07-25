Отечественные фильмы будут участвовать в Венецианском фестивале

С 28 августа до 7 сентября в итальянской Венеции состоится международный кинофестиваль. В нем будут участвовать украинские ленты "Стасис" и "Атлантида".

— Участие наших лент в Венецианском кинофестивале — большое достижение, — говорит председатель Госкино 41-летний Филипп Ильенко. — Мы расширили географию присутствия до самого старого кинофестиваля высшего класса.

Венецианский кинофестиваль — один из самых влиятельных в мире, наряду с Каннским и Берлинским. Фильм "Стасис" будет участвовать в "Неделе критики" — независимой конкурсной программе, которую проводит Национальный союз кинокритиков Италии.

"Стасис" — психологическая драма о курдском гангстере Гарипе, переселенце из Южного Судана Мехди и двух украинках — реставраторке окон Софии и проститутке Ганне. Всех объединяет криминал и любовь. Действие происходит в Одессе, греческих Афинах и Стамбуле. Режиссер фильма - литовец 43-летний Мантас Кведаравичюс.

Действие фильма "Атлантида" режиссера 48-летнего Валентина Васяновича происходит в 2025-м на освобожденном от оккупантов Донбассе. Главные роли исполнили ветераны войны: логист фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, основательница тренингового центра тактической медицины Людмила Билека, бывший боец батальона "Айдар" Василий Антоняк. Выход в украинском прокате "Атлантиды" запланировали на осень 2019 года.