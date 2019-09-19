Освобожденного боевика расстреляли дома

В Мариуполе Донецкой области 16 сентября убили боевика так называемой ДНР 28-летнего Романа Джумаева. Расстреляли в собственной квартире.

Джумаєв воевал на Донбассе в составе группировки боевиков "Пятнашка". Штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево в 2015-ом. На камеру щеголял, что убивал украинских военных.

18 сентября 2017 года Романа задержали на пункте пропуска "Марьинка". Против него возбудили уголовное дело за участие в террористической организации. Мариупольский городской суд выпустил его из следственного изолятора под домашний арест.

Джумаев открыл в городе киоск, продавал пиццу. В декабре 2018-го избил полицейского, который пришел проверять заведение. Романа во второй раз задержали, но суд снова его отпустил.

– К самосуду прибегают в странах, где нет справедливости и не работают законы, – говорит публицист 35-летний Денис Казанский. – Потому что у людей отсутствуют другие аргументы. В Мариуполе так и произошло. Неспособность правосудия наказать преступника привела к тому, что люди сами исполнили приговор.