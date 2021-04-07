Осталось одно учебное заведение

До российской оккупации в школах Крыма училась 191 тыс. школьников. Все изучали украинский. Полностью получали знания на украинском 13 тыс. 589 человек - 7,3% учащихся. Работали семь школ.

В 2020 году в оккупированном Крыму официально осталась одна украинская школа - в Феодосии. В ней учатся 232 ученика - 0,2% всех школьников полуострова.

В то же время каждый год все больше крымчан хотят поступать в украинские вузы. В 2016-ом 153 крымских абитуриента поступили в украинские вузы, в 2019 году - 265, в 2020 году - 397, по данным Министерства образования и науки Украины.