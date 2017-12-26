Около 70 процентов призывников не пришли в военкоматы

Около 70% призывников не явились в военкоматы во время осеннего призыва, который длился с 5 октября по 30 ноября. Однако план военные выполнили. Служить пошли 12 460 мужчин.

На Виннитчине от призыва уклонились приблизительно 14 тыс. человек.

— Такого не было последние лет 19. Родители прикрывают детей. Работника военкомата встречают с вилами. Угрожают, бросаются с кулаками. Один из призывников убегал огородами, когда увидел людей в форме, — рассказывает 57-летний Михаил Дзигаленко, заместитель Винницкого областного военного комиссара. — Если ситуация с призывом не выровняется, не будет кому охранять военные части в тылу. Разве что будут стоять контрактники, которых заберут с передовой. Боевые бригады сейчас неукомплектованы на 60–80 процентов.

— Неявка по Винницкой области составила 80–90 процентов. Это был наихудший призыв, — говорит военный комиссар Винницкого объединенного комиссариата Александр Данилюк, 53 года. — Кто не пришел по повестке — получит штраф в 85 гривен. За повторную неявку человека внесут в единый реестр, ограничат выезд за границу.

В течение призыва мои ребята вместе с участковыми с утра ездили автобусами к призывникам, вытягивали их с постели. Хотя и не должны таким заниматься. В Беларуси, если человек не пришел в течение 10 дней, на 11-й заводят уголовное дело.

Единый реестр военнообязанных в Украине создали весной. Людям, которые без уважительной причины уклоняются от призыва, военные предлагают запретить учиться в вузах и занимать государственные должности.

За месяц срочной службы солдату платят минимальную зарплату — 3,2 тыс. грн.