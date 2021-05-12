Оккупанты узаконили грабежи

В течение семи лет оккупации Крыма россияне отбирают землю у местных: "национализируют", принудительно выкупают за бесценок, изымают по решению так называемого суда. Грабежи оправдывают тем, что якобы крымчане получили наделы незаконно или при возведении недвижимости нарушили строительные нормы.

Отобранной подобным образом земли оккупантам оказалось мало. Поэтому 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин узаконил грабеж официально - издал указ, согласно которому украинцы не имеют права владеть землей в приграничных районах Крыма. Такими назвали 80% территории полуострова, кроме Первомайского, Красногвардейского и Белогорского районов и части Севастополя.

До 20 марта 2021 года украинцев обязали продать или отдать наделы оккупантам. Или принять гражданство России. У тех, кто не смог или не успел, участки отберут. Их уже "национализируют" и отдают россиянам, преимущественно чиновникам или военным, отличившимся особой агрессией во время захвата полуострова.

Юрий Каменский имел дачу в курортном поселке Партенит на южном побережье Крыма под Алуштой. Участок площадью 8 "соток" над морем получил от поселкового совета в 2000 году. Возвел на нем дачу площадью 30 "квадратов". С семьей жили там летом. Оккупанты снесли дом и отобрали землю.

- Землю в садоводческом обществе "Рассвет" раздавали работникам совхоза "Таврида", - рассказывает. - Мы законно получили официальные решения поселкового совета.

Дом Каменского снесли 26 февраля 2020 года.

- Накануне вечером звонит сосед: "Юра, у тебя на даче ходят люди", - продолжает. - Я бегом туда. Приезжаю, а перед воротами стоят семь бойцов ОМОНа в шлемах, бронежилетах, с автоматами. Сказали, что землю отбирают "согласно решению суда". Ни о каком суде я не слышал и не знал, но мне уже ничего не объясняли. На дачу заехал бульдозер, за несколько часов все сравнял. Вырыли даже фруктовые деревья. Их тоже забрали.

Впоследствии Юрию объяснили, что "при Украине землю выдавали незаконно".