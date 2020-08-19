Оккупанты сдаются в плен

Украинские военные задержали снайпера террористов ЛНР. Он добровольно вышел на украинские позиции поблизости города Золотое Луганской области и сдался.

При себе у мужчины были военный билет ЛНР, 300 российских рублей (111 грн. - ГПУ) и обезболивающее.

- Не выдержал издевательств главарей, которые командуют, - объяснил.

По данным разведки, в подразделениях противника командиры теряют контроль над личным составом. Участились употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство.

- Командование боевиков приказывает уничтожать потенциальных дезертиров. У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы, - говорят в Главном управлении разведки Минобороны.